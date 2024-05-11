Простые рецепты армянских блюд

Армянская кухня славится своим разнообразием вкусов. Сочетание свежих ингредиентов, уникальных специй и традиционных методов приготовления делает армянскую кулинарию поистине уникальной. "Рамблер" поделится простыми рецептами национальных блюд Армении.

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Лаваш

Лаваш — это традиционный армянский хлеб, который легко можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобятся мука, вода, соль и масло. Выпекайте тонкие круглые лепешки в духовке до золотистой корочки. Этот лаваш станет отличным дополнением к любому обеду.

Долма

Долма состоящит из фарша, завернутого в листья винограда или капусты. Для ее приготовления понадобятся мясной фарш, рис, листья винограда, томатный соус и специи. Заверните фарш в листья и готовьте на пару или в духовке до готовности. Это блюдо обязательно понравится всей семье.

Хаш

Хаш — блюдо из говядины или баранины с овощами. Для приготовления хаша вам понадобятся мясо, картофель, морковь, лук, специи и зелень. Тушите мясо с овощами в горшке до мягкости, а затем подавайте с гарниром из свежего зеленого лука. Результат станет отличным ужином для гостей.

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Толма

Толма приготовляется из мясного фарша, риса и овощей. Для толмы используются перцы, баклажаны или помидоры в качестве естественной оболочки. Заполните овощи фаршем с рисом, приготовьте на пару или в духовке до готовности. Толма готова!

Хачапури

Хачапури состоит из тонкого слоя теста, начиненного сыром и запеченного в духовке. Для его приготовления понадобятся мука, вода, дрожжи, соль и сыр. Выпекайте хачапури до золотистой корочки, а затем наслаждайтесь теплым и ароматным мучным изделием.

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