Масло гхи – это вид топленого масла, широко распространенный в индийской кухне и айурведической медицине. Оно производится путем вытапливания жира из обычного коровьего масла и удаления всех молочных белков и сахаров.

Гхи богато витаминами A, D, E и K, а также содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6. Считается, что регулярное употребление гхи в умеренных количествах может оказывать благотворное влияние на здоровье, улучшая пищеварение, укрепляя иммунитет и даже снижая риск некоторых заболеваний.

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Действительно, масло гхи очень похоже на топленое масло, которое также получают путем нагревания сливочного масла до тех пор, пока молочные белки и сахара не осядут на дне, а оставшийся чистый жир не отделится. Однако, в отличие от обычного топленого масла, изготовление гхи требует более тщательного процесса очистки, в результате которого получается масло с более насыщенным вкусом

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