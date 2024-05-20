Лимонный сорбет – идеальный летний десерт, который освежит и взбодрит в жаркий день. Его кисловатый вкус и холодная текстура помогут утолить жажду и доставят истинное наслаждение. Приготовление лимонного сорбета проще, чем может показаться на первый взгляд.

Для начала необходимо вытащить мякоть из нескольких спелых лимонов. Удалите косточки и поместите мякоть в блендер. Взбейте до получения однородной массы.

Затем в сотейнике смешайте сливки и сгущенное молоко. После этого добавьте взбитую лимонную мякоть в смесь сливок и сгущенного молока. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

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Теперь остается только разлить лимонную массу по формочкам и поместить в морозильную камеру.