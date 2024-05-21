Сливочное масло – незаменимый ингредиент на любой кухне. Однако в наши дни, когда на прилавках магазинов так много разнообразных продуктов, важно уметь отличать качественное натуральное масло от подделок.

Для проверки качества сливочного масла возьмите прозрачный стеклянный стакан и положите в него небольшой кусочек масла. Затем залейте масло кипятком и перемешайте ложкой.

Полезно ли масло гхи

Качественное натуральное сливочное масло должно моментально начать таять и растворяться в горячей воде, делая ее мутной молочного оттенка. Если же масло плохо растворяется, оставаясь комками, или вода остается прозрачной, скорее всего, перед вами некачественный или фальсифицированный продукт. Такое масло может содержать растительные жиры, консерванты или другие вредные добавки.