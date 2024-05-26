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Самая популярная еда в мире

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10. Тортилья — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки. Пища для бедняков со временем превратилась в незаменимый ингредиент множества различных блюд мексиканской кухни. Тортилья служат основой для пирогов, рулетов с начинкой, канапе и сэндвичей.
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10. Тортилья — тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки. Пища для бедняков со временем превратилась в незаменимый ингредиент множества различных блюд мексиканской кухни. Тортилья служат основой для пирогов, рулетов с начинкой, канапе и сэндвичей. 
© dreamstime.com
9. Якинику — блюдо спорного происхождения. Вот уже несколько десятилетий Япония и Корея ведут настоящую идеологическую борьбу за право быть основателями этого кулинарного направления. Изначально название «якинику» относилось к мясу, приготовленному в стиле барбекю. Затем японцы стали так называть корейский способ подачи говядины на гриле. В классических корейских ресторанах посетители заказывают подготовленные сырые ингредиенты, которые им приносят к столу. После этого, гости сами готовят мясо и овощи при помощи встроенного гриля. Перед тем как съесть приготовленную еду, её макают в один из соусов, называемых «тарэ».
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9. Якинику — блюдо спорного происхождения. Вот уже несколько десятилетий Япония и Корея ведут настоящую идеологическую борьбу за право быть основателями этого кулинарного направления. Изначально название «якинику» относилось к мясу, приготовленному в стиле барбекю. Затем японцы стали так называть корейский способ подачи говядины на гриле. В классических корейских ресторанах посетители заказывают подготовленные сырые ингредиенты, которые им приносят к столу. После этого, гости сами готовят мясо и овощи при помощи встроенного гриля. Перед тем как съесть приготовленную еду, её макают в один из соусов, называемых «тарэ». 
© dreamstime.com
8. Круассан придумали в 1683 году, в честь победы Австрии над Османской империей. По легенде, именно поэтому булочка получила форму полумесяца. Во Франции выпечку стали готовить лишь в конце 18 века. Сейчас круассаны можно найти практически в любой стране мира.
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8. Круассан придумали в 1683 году, в честь победы Австрии над Османской империей. По легенде, именно поэтому булочка получила форму полумесяца. Во Франции выпечку стали готовить лишь в конце 18 века. Сейчас круассаны можно найти практически в любой стране мира. 
© dreamstime.com
7. Тофу — соевый творог, который обладает нейтральным вкусом. Благодаря этому свойству продукт стал незаменимым компонентом среди азиатских блюд. Кроме того, тофу очень полюбился вегетарианцам.
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7. Тофу — соевый творог, который обладает нейтральным вкусом. Благодаря этому свойству продукт стал незаменимым компонентом среди азиатских блюд. Кроме того, тофу очень полюбился вегетарианцам.  
© dreamstime.com

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6.Фунчоза или «стеклянная лапша». Продукт готовят из крахмала и традиционно добавляют в супы, холодные салаты и как гарнир к мясу. Фунчозу не надо варить, достаточно просто залить кипятком и дать постоять пару минут.
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6.Фунчоза или «стеклянная лапша». Продукт готовят из крахмала и традиционно добавляют в супы, холодные салаты и как гарнир к мясу. Фунчозу не надо варить, достаточно просто залить кипятком и дать постоять пару минут. 
© dreamstime.com
5. Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой. В качестве приправы служат сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле.
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5. Тако — традиционное блюдо мексиканской кухни. Тако состоит из кукурузной или пшеничной тортильи c разнообразной начинкой. В качестве приправы служат сыр, кинза, лук, сальса, гуакамоле. 
© dreamstime.com
4. Рамен — японское блюдо с пшеничной лапшой, которая заправляется горячим бульоном. Происхождение супа также считается дискуссионным. Известно, что он впервые появился в 1910 году в одном из китайских ресторанов Иокогамы. Помимо лапши в Рамэн могут добавлять свинину, соленья, побеги бамбука, маринованные грибы шиитаке, ростки бобов мунг, нори, яйца, овощи шпинат и зелёный лук.
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4. Рамен — японское блюдо с пшеничной лапшой, которая заправляется горячим бульоном. Происхождение супа также считается дискуссионным. Известно, что он впервые появился в 1910 году в одном из китайских ресторанов Иокогамы. Помимо лапши в Рамэн могут добавлять свинину, соленья, побеги бамбука, маринованные грибы шиитаке, ростки бобов мунг, нори, яйца, овощи шпинат и зелёный лук.  
© dreamstime.com
3. Великий и ужасный американский фастфуд проник во все уголки планеты. Гамбургеры готовят самых разных размеров, используют всевозможные наполнители, которые только можно представить. Неизменной остается лишь его форма в виде разрезанной пополам булочки с наполнителем посередине.
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3. Великий и ужасный американский фастфуд проник во все уголки планеты. Гамбургеры готовят самых разных размеров, используют всевозможные наполнители, которые только можно представить. Неизменной остается лишь его форма в виде разрезанной пополам булочки с наполнителем посередине.  
© dreamstime.com
2. Суши — одно из самых известных блюд традиционной японской кухни. Суши готовят из риса с уксусной приправой, различных морепродуктов, а также других ингредиентов. Международная экспансия блюда началась в начале 1980-х годов. Как и бургер, теперь суши можно отведать практически во всех уголках земного шара.
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2. Суши — одно из самых известных блюд традиционной японской кухни. Суши готовят из риса с уксусной приправой, различных морепродуктов, а также других ингредиентов. Международная экспансия блюда началась в начале 1980-х годов. Как и бургер, теперь суши можно отведать практически во всех уголках земного шара.  
© dreamstime.com

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1. Изначально пицца была едой бедняков и появилась она в Неаполе. Именно здесь начали впервые готовить плоскую лепешку приправленную томатным соусом с добавлением различных начинок. Рост популярности блюда начался в эпоху итальянской эмиграции в США и не прекращается по сей день. Сейчас пиццу готовят практически во всех странах мира.
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1. Изначально пицца была едой бедняков и появилась она в Неаполе. Именно здесь начали впервые готовить плоскую лепешку приправленную томатным соусом с добавлением различных начинок. Рост популярности блюда начался в эпоху итальянской эмиграции в США и не прекращается по сей день. Сейчас пиццу готовят практически во всех странах мира. 
© dreamstime.com

Природа подарила человечеству необычайное количество различных ингредиентов для приготовления пищи. И если на заре истории повседневные блюда были достаточно простыми, то сейчас современная кулинария старается удивить каждого потенциального клиента целой гаммой невероятных вкусов. Кухня нашего времени не только впитала богатые традиции прошлого, но и продолжает развиваться, открывая все новые и новые рецепты. Культурные связи между странами стали настолько крепкими, что некоторые блюда можно уже считать по-настоящему интернациональными.

Редакторы издания Marieclaire.ru назвали самую популярную еду в мире, которую можно найти практически в каждой стране.

10 главных блюд современности — в галерее «Рамблера».

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