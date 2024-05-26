Самая популярная еда в мире

Природа подарила человечеству необычайное количество различных ингредиентов для приготовления пищи. И если на заре истории повседневные блюда были достаточно простыми, то сейчас современная кулинария старается удивить каждого потенциального клиента целой гаммой невероятных вкусов. Кухня нашего времени не только впитала богатые традиции прошлого, но и продолжает развиваться, открывая все новые и новые рецепты. Культурные связи между странами стали настолько крепкими, что некоторые блюда можно уже считать по-настоящему интернациональными.

Редакторы издания Marieclaire.ru назвали самую популярную еду в мире, которую можно найти практически в каждой стране.

10 главных блюд современности — в галерее «Рамблера».