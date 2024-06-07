Из одного-единственного апельсина можно приготовить целых три литра освежающего напитка. Это возможно благодаря нехитрому лайфхаку.

Для начала нужно взять целый апельсин и поместить его в блендер. Затем добавить к апельсиновой смеси немного сахара по вкусу и перелить все содержимое блендера в кастрюлю. В завершение долить три литра питьевой воды и тщательно размешать.

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Получившийся напиток можно процедить через мелкое ситечко или марлю, чтобы убрать излишки мякоти. Так получится три литра свежего, ароматного апельсинового сока из одного фрукта.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.