Как оценить качество продуктов в домашних условиях

Покупка продуктов — важная часть жизни. Умение оценивать их качество помогает быть здоровыми и не тратить лишние деньги. Проверить продукты дома можно без сложных приборов и специальных знаний. Как это сделать, расскажет «Рамблер».

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1. Овощи и фрукты

Важно проверять поверхность. Свежие продукты обычно имеют яркий цвет, плотную структуру и у них отсутствуют видимые повреждения. Избегайте плодов с пятнами, плесенью или мягкими участками.

Свежие плоды обладают приятным, естественным ароматом. Если продукт имеет неприятный или резкий запах, это может указывать на его порчу. Также должны быть плотными и упругими. Слишком мягкие или, наоборот, слишком твердые овощи и фрукты могут быть некачественными или несвежими.

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2. Мясо и рыба

Свежая говядина имеет ярко-красный цвет, свинина — розовый, а курица — светло-розовый. Рыба должна быть с блестящей, упругой кожей. Избегайте продуктов с серыми, зелеными или черными пятнами. Запах должен быть приятным, слегка сладковатым. Если продукт пахнет аммиаком, тухлятиной или имеет резкий неприятный запах, его не следует употреблять.

Свежие мясо и рыба должны быть упругими на ощупь. Если при надавливании на продукт остаются вмятины, это признак его несвежести. Также у свежей рыбы глаза должны быть ясными и выпуклыми, а жабры — ярко-красными. Помутневшие глаза и серые жабры указывают на старость продукта.

3. Молочные продукты

Проверьте дату изготовления и срок годности на упаковке. Использование после истечения срока годности может быть опасным для здоровья. Свежие молочные продукты имеют нежный и приятный вкус. Если вы чувствуете кислый или горький привкус, он, скорее всего, испорчен.

Необходимо осмотреть продукт на наличие плесени, изменений цвета или текстуры. Молочные продукты, такие как йогурт, сыр или сметана, не должны иметь комков или неприятного запаха.

4. Хлеб и выпечка

Свежий хлеб и выпечка имеют равномерный цвет, мягкую и воздушную текстуру. Избегайте продуктов с плесенью, сухими или черствыми участками. Если хлеб или булочка пахнут затхлым или кислым, это признак их порчи. Кроме того, свежий хлеб должен быть упругим и возвращаться в исходную форму после надавливания.

5. Консервированные продукты

Проверьте банку — поврежденная упаковка может указывать на порчу продукта внутри.

Убедитесь, что продукт не просрочен. Откройте банку и оцените запах содержимого. Если продукт имеет неприятный запах или странный вкус, его лучше не употреблять.

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