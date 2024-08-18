Что лучше пить по утрам вместо кофе и чая

Многие привыкли начинать день с кофе или чая. Однако, если хотите разнообразить утренние напитки или снизить потребление кофеина, существует множество альтернатив, о которых расскажет "Рамблер".

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1. Лимонная вода

Лимонная вода — это отличный способ начать день с зарядом энергии и витамином C. Добавьте сок половины лимона в стакан теплой воды, и вы получите напиток, который стимулирует пищеварение, улучшает иммунитет и помогает организму начать день с правильного кислотно-щелочного баланса.

2. Имбирный напиток

Имбирь известен своими согревающими и противовоспалительными свойствами. Для приготовления напитка натрите небольшой кусочек свежего имбиря, залейте горячей водой и дайте настояться несколько минут. Это придаст бодрость и согреет в прохладное утро.

3. Золотое молоко

Золотое молоко — напиток, который сочетает в себе теплое растительное молоко (например, кокосовое или миндальное) с куркумой, медом и щепоткой черного перца. Куркума известна своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что делает этот напиток полезным для иммунитета и общего состояния организма.

4. Смузи

Фруктовые и овощные смузи — это не только вкусно, но и полезно. Сочетайте зелень, фрукты и немного орехового молока для создания питательного напитка, который подарит заряд энергии и витаминов. Попробуйте добавить шпинат, банан, ягоды, семена чиа и кокосовую воду.

5. Какао

Натуральный какао-порошок, разведенный в теплой воде или молоке, может стать отличной альтернативой кофе. Какао содержит теобромин — мягкий стимулятор, который действует дольше и мягче, чем кофеин. Кроме того, какао богато антиоксидантами и магнием, что улучшает настроение и помогает расслабиться.

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6. Матча

Матча — это порошковый зеленый чай, который содержит больше антиоксидантов и питательных веществ, чем обычный заваренный чай. Матча дает длительный и мягкий прилив энергии благодаря сочетанию кофеина и аминокислот, что делает его отличной заменой для утреннего кофе.

7. Ройбуш

Этот южноафриканский напиток не содержит кофеина и имеет богатый, сладковатый вкус. Ройбуш насыщен антиоксидантами и полезен для пищеварительной системы. Пейте его как горячим, так и охлажденным.

8. Вода с яблочным уксусом

Добавьте одну столовую ложку яблочного уксуса в стакан воды. Этот напиток помогает стимулировать обмен веществ, улучшить пищеварение и поддержать кислотно-щелочной баланс в организме.

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