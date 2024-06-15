Пять охлаждающих напитков без сахара
Летняя жара заставляет искать способы охладиться. Утолить жажду, не получив при этом лишних калорий, помогут некоторые напитки. "Рамблер" поделится оригинальными и вкусными рецептами, которые идеально подойдут для солнечных дней.
1. Огуречно-лимонная вода с мятой
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 1 лимон
- несколько листочков свежей мяты
- вода
Приготовление:
- Нарежьте огурец и лимон тонкими кружочками.
- Положите их в кувшин и добавьте мяту.
- Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов.
- Перед подачей добавьте лед.
Этот напиток освежает и утоляет жажду, а огурец и лимон придают ему легкий, приятный вкус.
2. Клубнично-базиликовый лимонад
Ингредиенты:
- 1 чашка свежей клубники
- несколько листочков базилика
- сок 2 лимонов
- вода
Приготовление:
- Измельчите клубнику в блендере до состояния пюре.
- Перелейте пюре в кувшин, добавьте лимонный сок и базилик.
- Залейте холодной водой и хорошо перемешайте.
- Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа.
- Перед подачей добавьте лед.
Клубника и базилик создают необычное и освежающее сочетание вкусов.
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3. Арбузный смузи с мятой
Ингредиенты:
- 2 чашки арбуза, нарезанного кубиками
- несколько листочков мяты
- сок 1 лайма
Приготовление:
- Положите арбуз и мяту в блендер.
- Добавьте сок лайма и немного воды.
- Взбейте до однородной консистенции.
- Перелейте в стаканы и подавайте с льдом.
Арбузный смузи не только утоляет жажду, но и освежает благодаря мяте и лайму.
4. Имбирно-апельсиновая вода
Ингредиенты:
- 1 апельсин
- небольшой кусочек свежего имбиря
- вода
Приготовление:
- Нарежьте апельсин кружочками.
- Имбирь очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Положите апельсин и имбирь в кувшин.
- Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов.
- Перед подачей добавьте лед.
Имбирь добавляет приятную остроту, а апельсин придает легкую цитрусовую свежесть.
5. Лаванда и лимон
Ингредиенты:
- 1 чайная ложка сушеной лаванды
- сок 1 лимона
- вода
Приготовление:
- Заварите лаванду в чашке кипятка и дайте настояться 10-15 минут.
- Процедите настой и перелейте в кувшин.
- Добавьте лимонный сок и холодную воду.
- Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа.
- Перед подачей добавьте лед.
Лаванда придает напитку утонченный аромат, а лимон освежает и бодрит.
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