$89.07+0.8695.15+0.32
Почта

Пять охлаждающих напитков без сахара

Летняя жара заставляет искать способы охладиться. Утолить жажду, не получив при этом лишних калорий, помогут некоторые напитки. "Рамблер" поделится оригинальными и вкусными рецептами, которые идеально подойдут для солнечных дней.

Пять охлаждающих напитков без сахара
© dreamstime.com

1. Огуречно-лимонная вода с мятой

Ингредиенты:

  • 1 огурец
  • 1 лимон
  • несколько листочков свежей мяты
  • вода

Приготовление:

  1. Нарежьте огурец и лимон тонкими кружочками.
  2. Положите их в кувшин и добавьте мяту.
  3. Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов.
  4. Перед подачей добавьте лед.

Этот напиток освежает и утоляет жажду, а огурец и лимон придают ему легкий, приятный вкус.

2. Клубнично-базиликовый лимонад

Ингредиенты:

  • 1 чашка свежей клубники
  • несколько листочков базилика
  • сок 2 лимонов
  • вода

Приготовление:

  1. Измельчите клубнику в блендере до состояния пюре.
  2. Перелейте пюре в кувшин, добавьте лимонный сок и базилик.
  3. Залейте холодной водой и хорошо перемешайте.
  4. Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа.
  5. Перед подачей добавьте лед.

Клубника и базилик создают необычное и освежающее сочетание вкусов.

Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов, спасающих от жары

3. Арбузный смузи с мятой

Ингредиенты:

  • 2 чашки арбуза, нарезанного кубиками
  • несколько листочков мяты
  • сок 1 лайма

Приготовление:

  1. Положите арбуз и мяту в блендер.
  2. Добавьте сок лайма и немного воды.
  3. Взбейте до однородной консистенции.
  4. Перелейте в стаканы и подавайте с льдом.

Арбузный смузи не только утоляет жажду, но и освежает благодаря мяте и лайму.

4. Имбирно-апельсиновая вода

Ингредиенты:

  • 1 апельсин
  • небольшой кусочек свежего имбиря
  • вода

Приготовление:

  1. Нарежьте апельсин кружочками.
  2. Имбирь очистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  3. Положите апельсин и имбирь в кувшин.
  4. Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов.
  5. Перед подачей добавьте лед.

Имбирь добавляет приятную остроту, а апельсин придает легкую цитрусовую свежесть.

5. Лаванда и лимон

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка сушеной лаванды
  • сок 1 лимона
  • вода

Приготовление:

  1. Заварите лаванду в чашке кипятка и дайте настояться 10-15 минут.
  2. Процедите настой и перелейте в кувшин.
  3. Добавьте лимонный сок и холодную воду.
  4. Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа.
  5. Перед подачей добавьте лед.

Лаванда придает напитку утонченный аромат, а лимон освежает и бодрит.

Ранее мы публиковали четыре рецепта растительного молока.

Еда