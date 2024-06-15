Пять охлаждающих напитков без сахара

Летняя жара заставляет искать способы охладиться. Утолить жажду, не получив при этом лишних калорий, помогут некоторые напитки. "Рамблер" поделится оригинальными и вкусными рецептами, которые идеально подойдут для солнечных дней.

© dreamstime.com

1. Огуречно-лимонная вода с мятой

Ингредиенты:

1 огурец

1 лимон

несколько листочков свежей мяты

вода

Приготовление:

Нарежьте огурец и лимон тонкими кружочками. Положите их в кувшин и добавьте мяту. Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов. Перед подачей добавьте лед.

Этот напиток освежает и утоляет жажду, а огурец и лимон придают ему легкий, приятный вкус.

2. Клубнично-базиликовый лимонад

Ингредиенты:

1 чашка свежей клубники

несколько листочков базилика

сок 2 лимонов

вода

Приготовление:

Измельчите клубнику в блендере до состояния пюре. Перелейте пюре в кувшин, добавьте лимонный сок и базилик. Залейте холодной водой и хорошо перемешайте. Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа. Перед подачей добавьте лед.

Клубника и базилик создают необычное и освежающее сочетание вкусов.

Яркие и необычные: пять освежающих лимонадов, спасающих от жары

3. Арбузный смузи с мятой

Ингредиенты:

2 чашки арбуза, нарезанного кубиками

несколько листочков мяты

сок 1 лайма

Приготовление:

Положите арбуз и мяту в блендер. Добавьте сок лайма и немного воды. Взбейте до однородной консистенции. Перелейте в стаканы и подавайте с льдом.

Арбузный смузи не только утоляет жажду, но и освежает благодаря мяте и лайму.

4. Имбирно-апельсиновая вода

Ингредиенты:

1 апельсин

небольшой кусочек свежего имбиря

вода

Приготовление:

Нарежьте апельсин кружочками. Имбирь очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Положите апельсин и имбирь в кувшин. Залейте холодной водой и оставьте настояться в холодильнике на несколько часов. Перед подачей добавьте лед.

Имбирь добавляет приятную остроту, а апельсин придает легкую цитрусовую свежесть.

5. Лаванда и лимон

Ингредиенты:

1 чайная ложка сушеной лаванды

сок 1 лимона

вода

Приготовление:

Заварите лаванду в чашке кипятка и дайте настояться 10-15 минут. Процедите настой и перелейте в кувшин. Добавьте лимонный сок и холодную воду. Оставьте настояться в холодильнике на 1-2 часа. Перед подачей добавьте лед.

Лаванда придает напитку утонченный аромат, а лимон освежает и бодрит.

Ранее мы публиковали четыре рецепта растительного молока.