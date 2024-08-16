Как выбрать спелый авокадо: видео
Авокадо стал популярным ингредиентом во многих кухнях мира, но его выбор в магазине может оказаться настоящим испытанием. Часто при покупке этого экзотического фрукта мы рискуем прогадать, взяв либо недозрелый, либо уже испорченный плод.
Ключ к выбору идеального авокадо кроется в небольшом участке под стеблем. Чтобы проверить зрелость плода, аккуратно отделите основание стебля.
Если под стеблем вы обнаружите светло-зеленую мякоть, поздравляем – вы нашли идеально созревший авокадо. Такой плод будет мягким, но не перезрелым, с приятным сливочным вкусом и текстурой.
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Однако будьте внимательны: если под стеблем вы заметите черные вкрапления в мякоти, это верный признак того, что авокадо уже переспело. Такой плод может иметь горьковатый привкус и неприятную текстуру.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.