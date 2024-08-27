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Четыре простых рецепта с азиатскими нотками

Откройте мир азиатской кухни, где каждое блюдо — целое путешествие в экзотические уголки Востока. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только разбудят вкусовые рецепторы, но и удивят своим оригинальным подходом.

Четыре простых рецепта с азиатскими нотками
© dreamstime.com

Жареный тофу в липком соусе из тамаринда с мятой

Ингредиенты:

  • 300 г твердого тофу
  • 2 ст. л. пасты из тамаринда
  • 1 ст. л. пальмового сахара
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. рыбного соуса
  • мистья свежей мяты
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тофу кубиками и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Обжарьте тофу в горячем масле до хрустящей корочки.
  3. В сковороде смешайте пасту из тамаринда, пальмовый сахар, соевый и рыбный соусы. Готовьте на слабом огне до загустения.
  4. Добавьте обжаренный тофу в соус и хорошо перемешайте.
  5. Подавайте с мятой для освежающего контраста.

Японские грибы шиитаке с черным чесноком и мисо

Ингредиенты:

  • 300 г грибов шиитаке
  • 2 ст. л. мисо-пасты
  • 2 зубчика черного ферментированного чеснока
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. мирина
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • щепотка молотого перца

Способ приготовления:

  1. Очистите грибы шиитаке и нарежьте их на половинки или четвертинки.
  2. В сковороде разогрейте кунжутное масло и добавьте грибы. Жарьте до золотистой корочки.
  3. Разомните черный чеснок до пасты и смешайте с мисо, соевым соусом и мирином.
  4. Добавьте эту смесь к грибам и готовьте еще пять минут.
  5. Подавайте грибы как гарнир или закуску, посыпав молотым перцем.

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Салат из стеклянной лапши с креветками

Ингредиенты:

  • 100 г стеклянной лапши
  • 200 г вареных креветок
  • 1 морковь
  • 1 огурец
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. кунжутного масла
  • кинза и мята для украшения

Способ приготовления:

  • Отварите стеклянную лапшу согласно инструкции на упаковке.
  • Нарежьте морковь и огурец тонкой соломкой.
  • В небольшой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло.
  • Смешайте лапшу, овощи и креветки, полейте заправкой и украсьте кинзой и мятой.

Тайская панна-котта с лемонграссом и кокосом

Ингредиенты:

  • 400 мл кокосового молока
  • 2 стебля лемонграсса
  • 3 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. желатина
  • 50 мл воды
  • щепотка соли
  • свежая мята для украшения

Способ приготовления:

  1. Разбейте стебли лемонграсса, чтобы высвободить аромат, и добавьте их в кокосовое молоко. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне 10 минут.
  2. Процедите молоко, убрав лемонграсс.
  3. Замочите желатин в воде на пять минут. Затем разогрейте его до полного растворения и смешайте с кокосовым молоком.
  4. Добавьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
  5. Разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник на четыре часа.
  6. Украсьте свежей мятой перед подачей.

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