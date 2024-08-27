Четыре простых рецепта с азиатскими нотками
Откройте мир азиатской кухни, где каждое блюдо — целое путешествие в экзотические уголки Востока. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только разбудят вкусовые рецепторы, но и удивят своим оригинальным подходом.
Жареный тофу в липком соусе из тамаринда с мятой
Ингредиенты:
- 300 г твердого тофу
- 2 ст. л. пасты из тамаринда
- 1 ст. л. пальмового сахара
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. рыбного соуса
- мистья свежей мяты
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Нарежьте тофу кубиками и обсушите бумажным полотенцем.
- Обжарьте тофу в горячем масле до хрустящей корочки.
- В сковороде смешайте пасту из тамаринда, пальмовый сахар, соевый и рыбный соусы. Готовьте на слабом огне до загустения.
- Добавьте обжаренный тофу в соус и хорошо перемешайте.
- Подавайте с мятой для освежающего контраста.
Японские грибы шиитаке с черным чесноком и мисо
Ингредиенты:
- 300 г грибов шиитаке
- 2 ст. л. мисо-пасты
- 2 зубчика черного ферментированного чеснока
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. мирина
- 1 ст. л. кунжутного масла
- щепотка молотого перца
Способ приготовления:
- Очистите грибы шиитаке и нарежьте их на половинки или четвертинки.
- В сковороде разогрейте кунжутное масло и добавьте грибы. Жарьте до золотистой корочки.
- Разомните черный чеснок до пасты и смешайте с мисо, соевым соусом и мирином.
- Добавьте эту смесь к грибам и готовьте еще пять минут.
- Подавайте грибы как гарнир или закуску, посыпав молотым перцем.
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Салат из стеклянной лапши с креветками
Ингредиенты:
- 100 г стеклянной лапши
- 200 г вареных креветок
- 1 морковь
- 1 огурец
- 2 ст. л. соевого соуса
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. кунжутного масла
- кинза и мята для украшения
Способ приготовления:
- Отварите стеклянную лапшу согласно инструкции на упаковке.
- Нарежьте морковь и огурец тонкой соломкой.
- В небольшой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло.
- Смешайте лапшу, овощи и креветки, полейте заправкой и украсьте кинзой и мятой.
Тайская панна-котта с лемонграссом и кокосом
Ингредиенты:
- 400 мл кокосового молока
- 2 стебля лемонграсса
- 3 ст. л. сахара
- 2 ч. л. желатина
- 50 мл воды
- щепотка соли
- свежая мята для украшения
Способ приготовления:
- Разбейте стебли лемонграсса, чтобы высвободить аромат, и добавьте их в кокосовое молоко. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне 10 минут.
- Процедите молоко, убрав лемонграсс.
- Замочите желатин в воде на пять минут. Затем разогрейте его до полного растворения и смешайте с кокосовым молоком.
- Добавьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
- Разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник на четыре часа.
- Украсьте свежей мятой перед подачей.
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