Четыре простых рецепта с азиатскими нотками

Откройте мир азиатской кухни, где каждое блюдо — целое путешествие в экзотические уголки Востока. "Рамблер" поделится рецептами, которые не только разбудят вкусовые рецепторы, но и удивят своим оригинальным подходом.

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Жареный тофу в липком соусе из тамаринда с мятой

Ингредиенты:

300 г твердого тофу

2 ст. л. пасты из тамаринда

1 ст. л. пальмового сахара

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. рыбного соуса

мистья свежей мяты

Масло для жарки

Способ приготовления:

Нарежьте тофу кубиками и обсушите бумажным полотенцем. Обжарьте тофу в горячем масле до хрустящей корочки. В сковороде смешайте пасту из тамаринда, пальмовый сахар, соевый и рыбный соусы. Готовьте на слабом огне до загустения. Добавьте обжаренный тофу в соус и хорошо перемешайте. Подавайте с мятой для освежающего контраста.

Японские грибы шиитаке с черным чесноком и мисо

Ингредиенты:

300 г грибов шиитаке

2 ст. л. мисо-пасты

2 зубчика черного ферментированного чеснока

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. мирина

1 ст. л. кунжутного масла

щепотка молотого перца

Способ приготовления:

Очистите грибы шиитаке и нарежьте их на половинки или четвертинки. В сковороде разогрейте кунжутное масло и добавьте грибы. Жарьте до золотистой корочки. Разомните черный чеснок до пасты и смешайте с мисо, соевым соусом и мирином. Добавьте эту смесь к грибам и готовьте еще пять минут. Подавайте грибы как гарнир или закуску, посыпав молотым перцем.

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Салат из стеклянной лапши с креветками

Ингредиенты:

100 г стеклянной лапши

200 г вареных креветок

1 морковь

1 огурец

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса

1 ч. л. сахара

1 ч. л. кунжутного масла

кинза и мята для украшения

Способ приготовления:

Отварите стеклянную лапшу согласно инструкции на упаковке.

Нарежьте морковь и огурец тонкой соломкой.

В небольшой миске смешайте соевый соус, рисовый уксус, сахар и кунжутное масло.

Смешайте лапшу, овощи и креветки, полейте заправкой и украсьте кинзой и мятой.

Тайская панна-котта с лемонграссом и кокосом

Ингредиенты:

400 мл кокосового молока

2 стебля лемонграсса

3 ст. л. сахара

2 ч. л. желатина

50 мл воды

щепотка соли

свежая мята для украшения

Способ приготовления:

Разбейте стебли лемонграсса, чтобы высвободить аромат, и добавьте их в кокосовое молоко. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне 10 минут. Процедите молоко, убрав лемонграсс. Замочите желатин в воде на пять минут. Затем разогрейте его до полного растворения и смешайте с кокосовым молоком. Добавьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте. Разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник на четыре часа. Украсьте свежей мятой перед подачей.

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