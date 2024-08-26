Праздничный торт – это всегда центр внимания на любом торжестве. Однако момент его разрезания может вызвать небольшое замешательство, особенно если гостей много, а вы хотите, чтобы каждому досталась равная порция.

Однако существует простой и эффективный метод, который поможет вам быстро и аккуратно разделить торт на равные части.

Начните с того, что разрежьте торт пополам. Этот первый разрез послужит основой для дальнейшего деления. Убедитесь, что линия разреза проходит точно через центр торта, чтобы обе половины были одинакового размера.

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После этого приступайте к нарезке в форме зигзага. Начните с одного края торта и делайте диагональные разрезы, чередуя направление: сначала под углом в одну сторону, затем в противоположную. Продолжайте этот узор зигзага по всей длине торта.

Преимущество такого метода в том, что он позволяет получить множество кусочков примерно одинакового размера и формы.