Хлеб – незаменимый продукт на столе. Свежий, ароматный, с хрустящей корочкой – он дополняет любую трапезу. Но что делать, если буханка, купленная совсем недавно, вдруг стала твердой?

Не спешите выбрасывать черствую буханку – есть простой и эффективный способ вернуть ей мягкость и свежесть. Для этого вам понадобится чистое полотенце, полиэтиленовый пакет и микроволновая печь.

Возьмите чистое кухонное полотенце и слегка смочите его водой. Полотенце должно быть влажным, но не мокрым. Оберните черствый хлеб влажным полотенцем. Затем поместите обернутый хлеб в полиэтиленовый пакет. Положите пакет с хлебом в микроволновую печь на 1-2 минуты.

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Этот метод позволяет влаге из полотенца проникнуть в хлеб, а тепло микроволновой печи способствует равномерному распределению влаги, делая хлеб снова мягким.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.