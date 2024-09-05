Сделать сладкую паприку дома не так сложно, как может показаться. Этот процесс требует лишь немного времени и базовых кулинарных навыков. Вот как можно приготовить эту ароматную специю своими руками.

Для начала вам понадобится красный сладкий перец. Начните с очищения перца от семян, после чего тщательно промойте его. Затем просушите перцы бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. После этого нарежьте перец на небольшие кусочки.

Теперь приступайте к сушке. Вы можете использовать для этого специальную сушилку или духовку. В обоих случаях убедитесь, что перец размещен равномерно. В духовке сушите перец при низкой температуре, около 50-60°C, периодически проверяя его состояние.

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Когда перец будет полностью высохнет и станет хрустящим, приступайте к его измельчению. Сначала поместите его в блендер и перемолите до получения крупной крошки. Затем пересыпьте полученную массу в кофемолку и измельчите до мелкого порошка.

Подробнее о способе приготовления рассказала в своем видео блогер @ired_cap.