Домашняя аджика – ароматная и острая приправа, которая отлично дополнит многие блюда. Приготовить ее можно самостоятельно, используя свежие овощи и пряности. Вот простой рецепт, который поможет вам сделать вкусную аджику в домашних условиях.

Для приготовления домашней аджики вам понадобятся следующие ингредиенты: баклажаны, болгарский перец, помидоры, горький перец и чеснок.

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Процесс приготовления довольно прост. Сначала нужно подготовить овощи: вымыть, очистить от семян и нарезать. Затем все ингредиенты кроме баклажанов измельчаются до однородной массы с помощью мясорубки.

Баклажаны нужно отдельно нарезать на кольца и добавить к измельченным овощам в кастрюлю.

После этого смесь варится на медленном огне до желаемой консистенции. В процессе варки можно добавить соль, уксус и различные специи по вкусу.

Полный способ приготовления показала в своем видео блогер @ired_cap.