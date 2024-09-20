Квашеная капуста — это не просто традиционное блюдо, но и настоящий кладезь полезных веществ. Этот простой в приготовлении продукт богат витаминами C и K, пробиотиками и антиоксидантами, что делает его отличным средством для поддержания иммунитета и здоровья пищеварительной системы.

Для приготовления классической квашеной капусты потребуется 3 килограмма мелко нашинкованной капусты и четыре крупных натертых моркови. Все это нужно перемешать, добавив перец горошком и лавровый лист для аромата.

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Далее готовится рассол: в банке смешиваются вода, сахар и соль, которым затем заливается капуста. Последний шаг — положить смесь под пресс и оставить при комнатной температуре для естественного процесса брожения. Через несколько дней капуста будет готова радовать вас своим вкусом и пользой.

Полный способ приготовления показала в своем видео блогер @ired_cap.