Лайфхак: как быстро почистить чеснок

Чеснок – незаменимый ингредиент во многих блюдах, который добавляет неповторимый вкус и аромат. Но когда дело доходит до его чистки, этот процесс может занять немало времени и стать довольно утомительным.

Есть простой и эффективный лайфхак: чтобы быстро очистить чеснок, достаточно поместить зубчики в микроволновку на несколько секунд. За счет нагрева, кожура становится значительно мягче и буквально слезает с самого чеснока.

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Достаточно выставить микроволновку на 10-15 секунд, и после этого вам потребуется минимальное усилие, чтобы снять кожуру. Такой способ экономит время и нервы, а ваши руки останутся чистыми.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.