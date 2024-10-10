Домашний сидр из осенних яблок

Вкус свежесобранных плодов можно сохранить в виде домашнего сидра — напитка, который согревает в прохладные дни и наполняет дом ароматами пряных специй и яблочной сладости. Сделать сидр дома проще, чем кажется. Как это сделать, расскажет "Рамблер".

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Основные ингредиенты:

яблоки (лучше использовать несколько сортов, чтобы сидр получился с глубоким вкусом) — около 10 кг

сахар — 1 кг (количество зависит от сладости яблок)

вода — 3-5 литров

дрожжи для сидра (или специальные винные дрожжи) — 10-15 г

специи по вкусу (корица, гвоздика, имбирь, кардамон)

Способ приготовления:

Шаг 1: Подготовка яблок

В первую очередь, нужно тщательно вымыть яблоки. Для приготовления сидра используют как сладкие, так и кислые сорта — это добавляет напитку баланс. Если на яблоках есть следы грязи или химических средств, то их лучше тщательно удалить. Нарезаем яблоки вместе с кожурой и сердцевиной, так как именно кожура содержит дикие дрожжи, которые помогут в процессе ферментации.

Шаг 2: Выдавливание сока

Самый простой способ получить сок из яблок — использовать соковыжималку. Если такого устройства нет, можно воспользоваться прессом для фруктов или обычной теркой. В последнем случае необходимо будет процедить массу через марлю или мелкое сито, чтобы избавиться от мякоти.

Шаг 3: Подготовка к ферментации

Вылейте сок в большой ферментационный сосуд (например, стеклянную бутыль). Важно оставить достаточно места для процесса брожения — не заполняйте сосуд под завязку. Добавьте воду и сахар в зависимости от предпочтений сладости готового напитка. Чем меньше сахара, тем более сухой получится сидр.

Шаг 4: Добавление дрожжей

Разведите дрожжи в небольшом количестве теплой воды (около 35°C), дайте постоять 10-15 минут, чтобы они активизировались, затем влейте в основной сосуд с соком. Если вы используете дикие дрожжи на кожуре яблок, то этот шаг можно пропустить — дикие дрожжи самостоятельно начнут процесс брожения.

Шаг 5: Процесс ферментации

Закройте сосуд гидрозатвором, чтобы газ выходил, но кислород не попадал внутрь. Поставьте его в темное, прохладное место с температурой около 18-22°C. Процесс брожения занимает примерно одну-две недели, в зависимости от условий. Как только бурление прекратится и на дне сосуда образуется осадок, можно переходить к следующему этапу.

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Шаг 6: Вторичная ферментация и выдержка

Перелейте сидр в чистые бутыли, оставив осадок в старом сосуде. На этом этапе можно добавить специи — корицу, гвоздику, кардамон или имбирь, чтобы придать сидру аромат и пикантность. Закройте сосуды снова гидрозатвором и оставьте на выдержку еще на две-три недели.

Шаг 7: Фильтрация и розлив

Когда сидр станет прозрачным, а осадок вновь осядет, его нужно аккуратно профильтровать и разлить по чистым бутылкам. Лучше всего использовать стеклянные бутылки с плотно закрывающимися крышками или пробками. На этом этапе можно добавить еще немного сахара для вторичного брожения, если хотите получить легкую газированность.

Шаг 8: Подача

Оставьте сидр на хранение в прохладном месте на один-два месяца, чтобы вкус стал более насыщенным и сбалансированным. После этого он готов к употреблению. Подавайте его охлажденным или подогрейте с добавлением корицы и меда для создания согревающего напитка.

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