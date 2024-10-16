Что приготовить из баклажанов: четыре рецепта

Баклажаны — универсальный ингредиент, который добавит насыщенности к любому блюду или станет его основой. Они подходят как для классических рецептов, так и изысканных. "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть истинный потенциал этого овоща.

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1. Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Ингредиенты:

2 средних баклажана

2-3 спелых помидора

200 г сыра (моцарелла или фета)

оливковое масло

соль и перец по вкусу

свежий базилик для подачи

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200°C. Накройте баклажаны кружками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем рекламируйте и высушите. Выложите баклажаны на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте 15 минут. В это время нарежьте помидоры и сыр. Достаньте баклажаны, выложите на них помидоры и сыр, посолите, поперчите и снова поставьте в духовку на 15-20 минут, пока сыр не расплавится. Подайте теплые, украсьте свежим базиликом.

2. Баклажаны, фаршированные мясом

Ингредиенты:

3 средних баклажана

300 г фарша (говядина или курица)

1 луковица

1 морковь

1 сладкий перец

2-3 зубчика чеснока

2 ст. ложки томатной пасты

соль и перец по вкусу

оливковое масло

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С. Разрежьте баклажаны пополам и аккуратно выдолбите мясо. Измельчите мясо и отложите в сторону. Обжарьте лук, морковь и перец на оливковом масле. Добавьте фарш и жарьте до помощи. Затем добавьте мясо баклажанов и томатную пасту, посолите и поперчите. Фаршите половинки баклажанов начинкой и выложите их в форму для запекания. Запекайте 30-35 минут до готовности.

3. Баклажаны с орехами

Ингредиенты:

2 средних баклажана

100 г грецких орехов

3-4 зубчика чеснока

2-3 ст. ложки растительного масла

соль и перец по вкусу

укроп или петрушка для подачи

Способ приготовления:

Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выйти из печи. Продвигайте и обсуждайте. Обжарьте баклажаны на растительном масле до золотой корочки. Измельчите орехи и чеснок в блендере. Добавьте жареные баклажаны, соль, перец и перемешайте. Подавайте с зеленью как закуску или основное блюдо.

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4. Баклажаны в чесночном соусе

Ингредиенты:

2 средних баклажана

4-5 зубчиков чеснока

100 г греческого йогурта

2 ст. ложки оливкового масла

соль и перец по вкусу

свежая зелень для подачи

Способ приготовления:

Баклажаны разверните на чашки и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Отложите в сторону. В миску добавьте йогурт, прессованный чеснок, соль и перец. Выложите баклажаны на тарелку, полейте чесночным соусом и украсьте зеленью. Подайте как закуску или гарнир.

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