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Что приготовить из баклажанов: четыре рецепта

Баклажаны — универсальный ингредиент, который добавит насыщенности к любому блюду или станет его основой. Они подходят как для классических рецептов, так и изысканных. "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть истинный потенциал этого овоща.

Что приготовить из баклажанов: четыре рецепта
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1. Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 2-3 спелых помидора
  • 200 г сыра (моцарелла или фета)
  • оливковое масло
  • соль и перец по вкусу
  • свежий базилик для подачи

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Накройте баклажаны кружками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем рекламируйте и высушите.
  3. Выложите баклажаны на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте 15 минут.
  4. В это время нарежьте помидоры и сыр.
  5. Достаньте баклажаны, выложите на них помидоры и сыр, посолите, поперчите и снова поставьте в духовку на 15-20 минут, пока сыр не расплавится.
  6. Подайте теплые, украсьте свежим базиликом.

2. Баклажаны, фаршированные мясом

Ингредиенты:

  • 3 средних баклажана
  • 300 г фарша (говядина или курица)
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 2 ст. ложки томатной пасты
  • соль и перец по вкусу
  • оливковое масло

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°С.
  2. Разрежьте баклажаны пополам и аккуратно выдолбите мясо. Измельчите мясо и отложите в сторону.
  3. Обжарьте лук, морковь и перец на оливковом масле. Добавьте фарш и жарьте до помощи. Затем добавьте мясо баклажанов и томатную пасту, посолите и поперчите.
  4. Фаршите половинки баклажанов начинкой и выложите их в форму для запекания.
  5. Запекайте 30-35 минут до готовности.

3. Баклажаны с орехами

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 100 г грецких орехов
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 2-3 ст. ложки растительного масла
  • соль и перец по вкусу
  • укроп или петрушка для подачи

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выйти из печи. Продвигайте и обсуждайте.
  2. Обжарьте баклажаны на растительном масле до золотой корочки.
  3. Измельчите орехи и чеснок в блендере. Добавьте жареные баклажаны, соль, перец и перемешайте.
  4. Подавайте с зеленью как закуску или основное блюдо.

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4. Баклажаны в чесночном соусе

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 100 г греческого йогурта
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • соль и перец по вкусу
  • свежая зелень для подачи

Способ приготовления:

  1. Баклажаны разверните на чашки и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Отложите в сторону.
  2. В миску добавьте йогурт, прессованный чеснок, соль и перец.
  3. Выложите баклажаны на тарелку, полейте чесночным соусом и украсьте зеленью. Подайте как закуску или гарнир.

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