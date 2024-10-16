Что приготовить из баклажанов: четыре рецепта
Баклажаны — универсальный ингредиент, который добавит насыщенности к любому блюду или станет его основой. Они подходят как для классических рецептов, так и изысканных. "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть истинный потенциал этого овоща.
1. Баклажаны, запеченные с помидорами и сыром
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 2-3 спелых помидора
- 200 г сыра (моцарелла или фета)
- оливковое масло
- соль и перец по вкусу
- свежий базилик для подачи
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Накройте баклажаны кружками, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы убрать горечь. Затем рекламируйте и высушите.
- Выложите баклажаны на противень, сбрызните оливковым маслом и запекайте 15 минут.
- В это время нарежьте помидоры и сыр.
- Достаньте баклажаны, выложите на них помидоры и сыр, посолите, поперчите и снова поставьте в духовку на 15-20 минут, пока сыр не расплавится.
- Подайте теплые, украсьте свежим базиликом.
2. Баклажаны, фаршированные мясом
Ингредиенты:
- 3 средних баклажана
- 300 г фарша (говядина или курица)
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 2-3 зубчика чеснока
- 2 ст. ложки томатной пасты
- соль и перец по вкусу
- оливковое масло
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°С.
- Разрежьте баклажаны пополам и аккуратно выдолбите мясо. Измельчите мясо и отложите в сторону.
- Обжарьте лук, морковь и перец на оливковом масле. Добавьте фарш и жарьте до помощи. Затем добавьте мясо баклажанов и томатную пасту, посолите и поперчите.
- Фаршите половинки баклажанов начинкой и выложите их в форму для запекания.
- Запекайте 30-35 минут до готовности.
3. Баклажаны с орехами
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 100 г грецких орехов
- 3-4 зубчика чеснока
- 2-3 ст. ложки растительного масла
- соль и перец по вкусу
- укроп или петрушка для подачи
Способ приготовления:
- Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, чтобы выйти из печи. Продвигайте и обсуждайте.
- Обжарьте баклажаны на растительном масле до золотой корочки.
- Измельчите орехи и чеснок в блендере. Добавьте жареные баклажаны, соль, перец и перемешайте.
- Подавайте с зеленью как закуску или основное блюдо.
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4. Баклажаны в чесночном соусе
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 4-5 зубчиков чеснока
- 100 г греческого йогурта
- 2 ст. ложки оливкового масла
- соль и перец по вкусу
- свежая зелень для подачи
Способ приготовления:
- Баклажаны разверните на чашки и обжарьте на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки. Отложите в сторону.
- В миску добавьте йогурт, прессованный чеснок, соль и перец.
- Выложите баклажаны на тарелку, полейте чесночным соусом и украсьте зеленью. Подайте как закуску или гарнир.
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