Сейчас сезон манго, и это отличное время, чтобы насладиться этим сочным и ароматным фруктом. Если вы когда-либо пытались извлечь косточку из манго, то знаете, что это может быть непросто. Но есть простой лайфхак, который поможет вам быстро справиться с задачей.

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Для этого разрежьте манго на две половины, стараясь провести ножом близко к косточке. Затем аккуратно поверните обе половинки в противоположные стороны – и косточка легко отделится. В результате у вас будут две готовые половинки, которые можно сразу подавать или нарезать для блюда.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @nechetoff.