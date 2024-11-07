Куриная печень: польза и лучшие рецепты

В последние годы внимание к куриной печени возросло, и не без причин. "Рамблер" расскажет о преимуществе этого ингредиента и способах его приготовления.

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Польза куриной печени

1. Высокая питательная ценность

Куриная печень является богатым источником белка, содержащим все необходимые аминокислоты. Всего 100 грамм продукта обеспечивают около 26 грамм белка, который необходим для роста клеток и восстановления тканей. Также в продукте высокая концентрация железа (порядка 9 мг), которое способствует повышению уровня гемоглобина и предотвращает анемию.

2. Витамины и минералы

Куриная печень — настоящий кладезь полезных элементов. Содержащийся в ней витамин А поддерживает зрение, иммунитет и здоровье кожи. Витамины группы B, особенно B12, B6 и фолиевая кислота — важны для нервной системы и метаболизма. Цинк и медь способствуют улучшению обмена веществ и укреплению иммунной системы.

Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов куриная печень помогает поддерживать здоровье кожи и волос. Она способствует их регенерации и улучшает общее состояние.

3. Полезные жиры

Хотя куриная печень практически не содержит жира, она, в первую очередь, ненасыщенными жирными кислотами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживают здоровье сосудов.

Рецепты приготовления куриной печени

1. Паштет из куриной печени

Паштет можно использовать как намазку на хлеб или как закуску на праздничном столе, он сочетает в себе питательность и изысканный вкус.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 большая луковица

2-3 зубчика чеснока

100 г сливочного масла

соль и черный перец по вкусу

Приготовление:

Обжарьте на сковороде нарезанный лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте куриную печень и жарьте на среднем огне пять-семь минут, пока печень не станет розовой внутри. Переложите в блендер, добавьте размягченное сливочное масло, соль и перец. Измельчите до однородной массы и остудите.

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2. Жареная куриная печень

Быстрое и простое блюдо, которое сохраняет все полезные вещества печени и отлично сочетается с гречневой кашей или овощным гарниром.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

1 луковица

2-3 ст. ложки растительного масла

соль и перец по вкусу

зелень для подачи

Приготовление:

Печень промойте и обсушите, удалите все лишние пленки.

Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на сковороде до прозрачности.

Добавьте печень и жарьте на высоком огне пять-семь минут, помешивая.

Приправьте солью и перцем, пожарьте еще две-три минуты.

3. Тушеная куриная печень с овощами

Это блюдо получится очень сочным и ароматным. Овощи добавят дополнительные витамины и клетчатку.

Ингредиенты:

500 г куриной печени

2 моркови

1 болгарский перец

1 луковица

2-3 ст. ложки растительного масла

200 мл томатного сока

соль, перец и специи по вкусу

Приготовление:

На растительном масле обжарьте лук и морковь.

Добавьте печень и жарьте пять минут.

Добавьте нарезанный перец и томатный сок, тушите под крышкой 15-20 минут.

4. Салат с куриной печенью

Этот салат подойдет как для буднего, так и для праздничного стола. Он легкий, питательный и быстрый в приготовлении.

Ингредиенты:

300 г куриной печени

3 яйца

1 большая луковица

100 г майонеза

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Отварите яйца и нарежьте мелко. Обжарьте печень и лук до готовности. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец.

Куриная печень — это универсальный продукт, который можно успешно использовать в разнообразных рецептах. Она сочетает в себе высокую питательную ценность и неповторимый вкус, что делает ее отличным выбором для обогащения рациона.

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