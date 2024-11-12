Бывают моменты, когда ждать, пока мясо естественно разморозится, просто некогда. Обычно на это уходят часы, но есть быстрый способ, который поможет ускорить процесс в разы.

Для этого вам потребуется глубокая емкость и вода комнатной температуры. Наполните емкость водой и добавьте столовую ложку соли, хорошо размешайте. Поместите мясо в раствор, и через пять минут соль начнет активно действовать на лед.

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Этот способ разморозки позволяет сократить время, сохраняя текстуру и вкус мяса — он подойдет для тех случаев, когда нет времени ждать.

Подробнее об этом способе рассказала в своем видео блогер @inga.family.