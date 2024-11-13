Врач и популярный ведущий Сергей Малоземов назвал сыры, которые могут стать не только вкусной, но и полезной частью рациона.

На первом месте – рикотта, содержащая необходимые аминокислоты, способствующие восстановлению тканей и поддержанию мышечной массы.

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Также Малоземов отметил моцареллу, богатую пробиотиками, которые помогают поддерживать здоровье кишечника и укрепляют иммунитет. В список вошла и фета, отличающаяся низкой калорийностью по сравнению с другими сырами. Это делает ее подходящим вариантом для тех, кто следит за фигурой и старается сократить количество калорий.

Эти сыры идеально подойдут для разнообразного и полезного питания, сохраняя баланс между вкусом и пользой для организма.