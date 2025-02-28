Молоко длительного хранения часто вызывает споры: кто-то считает его полезным источником кальция и белка, а кто-то сомневается в его ценности из-за термической обработки. Однако современные технологии позволяют сохранить питательные вещества без ущерба для качества продукта.

Молоко ультрапастеризуют – нагревают до 135–150°C всего на несколько секунд. Такой способ обработки убивает вредные микроорганизмы, но при этом не разрушает витамины A, D, B2 и B12, а также белки и минералы. В отличие от сырого молока, которое быстро портится и может содержать бактерии, пастеризованное безопасно и удобно в хранении.

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Важно понимать, что польза молока зависит не только от способа обработки, но и от общего рациона. Если в питании достаточно разнообразных источников белка и кальция, молоко становится полезным дополнением, а не незаменимым продуктом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.