Лайфхак: как быстро получить цедру лимона

Цедра лимона – ароматный ингредиент, который придает выпечке, соусам и напиткам особую свежесть.

Чаще всего ее получают, натирая лимон на мелкой терке, но при этом часть цедры может застревать между зубцами, а терку потом сложно отмыть.

Простой способ сохранить свежесть зелени на неделю и дольше

Есть простой лайфхак, который сэкономит вам время: перед тем как натереть лимон, накройте терку листом пергаментной бумаги. Натрите лимон прямо через бумагу – цедра будет собираться на поверхности, а сама терка останется чистой.

Подробнее об этом лайфхаке рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.