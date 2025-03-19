Лайфхак: как разогреть макароны без микроволновки

Если у вас остались вчерашние макароны, но нет микроволновки, не спешите есть их холодными. Есть способ, который вернет им вкус и температуру за пару минут.

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Просто доведите воду до кипения, опустите в нее макароны на 2 минуты, а затем слейте жидкость. Горячая вода равномерно прогреет пасту, не превращая ее в сухую кашу, как это бывает при жарке. Макароны снова станут мягкими и вкусными – как будто только что сварены.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @inga.family.