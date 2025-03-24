Молоко: как нас обманывают производители

В детстве нас убеждали в неоценимой пользе молока: рассказывали о его ценности, о том, как оно обогащает кости кальцием, дарит здоровые зубы и помогает восстановиться после физической нагрузки. Однако сегодня за этим почти идиллическим образом скрывается много нюансов. «‎Рамблер» расскажет, как производители молочных продуктов играют на нашем доверии.

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1. Ультрапастеризация

Пастеризацию принято считать «удобным» процессом, который продлевает срок хранения и убивает вредные бактерии. Молоко, маркированное как «пастеризованное», должно подвергаться воздействию тепла при температуре около 65-85 °C, чтобы минимизировать потери питательных веществ. Но многие производители предпочитают ультрапастеризацию, при которой продукт прогревается до 135-150 °C. Это убивает не только бактерии, но и многие витамины, особенно витамин C, а также сильно меняет вкус молока.

При таком способе обработки молоко теряет свою свежесть — его можно хранить намного дольше, а значит, у производителей появляется возможность торговать молоком с большой прибылью. Кроме того, высокие температуры разрушают ферменты и изменяют структуру белков, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.

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2. «Помощники» производителей

Секреты производства молока не ограничиваются лишь термической обработкой. Зачастую его производят с использованием молочного порошка. Да, того самого, который часто применяется в кондитерских изделиях и детских смесях. Молочный порошок, несмотря на все его удобство и дешевизну, также подвергается высокотемпературной обработке, что убивает большинство полезных свойств.

Поэтому, если в продукте написано «молоко цельное», это не значит, что вы получаете свежий продукт с фермы. В большинстве случаев это просто смесь из порошка и воды, куда добавлены растительные жиры для улучшения вкуса и консистенции.

3. ГМО и гормоны роста

Надпись на упаковке молока часто гласит о «натуральности» и «отсутствии ГМО». Однако реальность зачастую отличается от того, что обещают производители.

Одним из основных секретов молочной индустрии являются гормоны роста, которые используют в процессе производства молока. Их применение (например, рекомбинантного гормона роста коров) способствует увеличению удоя, однако при попадании в ваш организм эти вещества могут навредить вам, спровоцировав гормональный сбой.

Не стоит забывать и о возможном присутствии генетически модифицированных организмов (ГМО) в корме для животных. Хотя молоко, произведенное с использованием такой пищи, в большинстве случаев не содержит прямых следов вещества, этот вопрос все еще остается спорным.

4. Растительные жиры и витамины

Молоко с добавлением растительных жиров сильно уступает своему «чистому» аналогу в вопросе пользы. Эти вещества делают вкус насыщеннее, что привлекает потребителей, привыкших к жирным и сладким продуктам. Однако эти добавки могут снизить питательные качества молока и повысить его калорийность.

Еще один момент — это «обогащение» молока витаминами и минералами. Хотя производители утверждают, что добавление витаминов группы B или кальция улучшает состав молока, на деле они просто-напросто добавляют в продукт синтетические вещества, которые усваиваются организмом сильно хуже натуральных.

Мы, потребители, должны быть более осведомленными и внимательными к тому, что на самом деле скрывается за яркими ярлыками. Помните, что для сохранения здоровья важно потреблять молочные продукты осознанно, выбирая проверенные и качественные бренды, которым можно доверять.

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