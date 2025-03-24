Молоко: как нас обманывают производители
В детстве нас убеждали в неоценимой пользе молока: рассказывали о его ценности, о том, как оно обогащает кости кальцием, дарит здоровые зубы и помогает восстановиться после физической нагрузки. Однако сегодня за этим почти идиллическим образом скрывается много нюансов. «Рамблер» расскажет, как производители молочных продуктов играют на нашем доверии.
1. Ультрапастеризация
Пастеризацию принято считать «удобным» процессом, который продлевает срок хранения и убивает вредные бактерии. Молоко, маркированное как «пастеризованное», должно подвергаться воздействию тепла при температуре около 65-85 °C, чтобы минимизировать потери питательных веществ. Но многие производители предпочитают ультрапастеризацию, при которой продукт прогревается до 135-150 °C. Это убивает не только бактерии, но и многие витамины, особенно витамин C, а также сильно меняет вкус молока.
При таком способе обработки молоко теряет свою свежесть — его можно хранить намного дольше, а значит, у производителей появляется возможность торговать молоком с большой прибылью. Кроме того, высокие температуры разрушают ферменты и изменяют структуру белков, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.
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2. «Помощники» производителей
Секреты производства молока не ограничиваются лишь термической обработкой. Зачастую его производят с использованием молочного порошка. Да, того самого, который часто применяется в кондитерских изделиях и детских смесях. Молочный порошок, несмотря на все его удобство и дешевизну, также подвергается высокотемпературной обработке, что убивает большинство полезных свойств.
Поэтому, если в продукте написано «молоко цельное», это не значит, что вы получаете свежий продукт с фермы. В большинстве случаев это просто смесь из порошка и воды, куда добавлены растительные жиры для улучшения вкуса и консистенции.
3. ГМО и гормоны роста
Надпись на упаковке молока часто гласит о «натуральности» и «отсутствии ГМО». Однако реальность зачастую отличается от того, что обещают производители.
Одним из основных секретов молочной индустрии являются гормоны роста, которые используют в процессе производства молока. Их применение (например, рекомбинантного гормона роста коров) способствует увеличению удоя, однако при попадании в ваш организм эти вещества могут навредить вам, спровоцировав гормональный сбой.
Не стоит забывать и о возможном присутствии генетически модифицированных организмов (ГМО) в корме для животных. Хотя молоко, произведенное с использованием такой пищи, в большинстве случаев не содержит прямых следов вещества, этот вопрос все еще остается спорным.
4. Растительные жиры и витамины
Молоко с добавлением растительных жиров сильно уступает своему «чистому» аналогу в вопросе пользы. Эти вещества делают вкус насыщеннее, что привлекает потребителей, привыкших к жирным и сладким продуктам. Однако эти добавки могут снизить питательные качества молока и повысить его калорийность.
Еще один момент — это «обогащение» молока витаминами и минералами. Хотя производители утверждают, что добавление витаминов группы B или кальция улучшает состав молока, на деле они просто-напросто добавляют в продукт синтетические вещества, которые усваиваются организмом сильно хуже натуральных.
Мы, потребители, должны быть более осведомленными и внимательными к тому, что на самом деле скрывается за яркими ярлыками. Помните, что для сохранения здоровья важно потреблять молочные продукты осознанно, выбирая проверенные и качественные бренды, которым можно доверять.
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