Больше чем просто фрукт: пять простых рецептов с гранатом

Яркие семена граната, наполненные соком, являются источником множества витаминов, минералов и антиоксидантов. «‎Рамблер» расскажет, почему этот фрукт стоит включить в свой рацион, и предложит пять рецептов, где он станет главным ингредиентом.

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Польза граната

Гранат известен своими мощными антиоксидантными свойствами, благодаря чему помогает в борьбе с воспалениями, а также защищает клетки от окислительного стресса. В его составе содержатся витамины C, K, и группы B, калий, магний и фолиевая кислота. Особенно он полезен для сердца: его регулярное потребление способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального артериального давления.

Кроме того, гранат улучшает пищеварение, помогает очищению организма от токсинов, способствует нормализации уровня сахара в крови и поддерживает иммунную систему. Доказано, что сок граната обладает антираковыми свойствами, помогая предотвратить развитие некоторых видов рака, таких как рак молочной железы и простаты.

Рецепты с гранатом

1. Салат с киноа, гранатом и жареным баклажаном

Ингредиенты:

1 стакан киноа

1 баклажан

½ стакана зерен граната

½ стакана оливкового масла

сок 1 лимона

1 ч. ложка меда

½ ч. ложки чесночного порошка

1 ч. ложка молотого тмина (по желанию)

соль и перец по вкусу

листья свежей мяты или петрушки

Приготовление:

Промойте киноа под холодной водой, затем отварите в подсоленной воде, как указано на упаковке, обычно это около 15 минут. Киноа должна быть мягкой, но не переваренной. После варки откиньте ее на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды. Нарежьте баклажан на крупные кубики. Посолите их и оставьте на 10-15 минут, чтобы вышла горечь. После этого промойте под холодной водой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжаривайте баклажаны на среднем огне до золотистой корочки и мягкости (около десяти минут). В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, чесночный порошок, тмин (если используете), соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной заправки. В большой миске соедините отваренную киноа, жареные баклажаны и зерна граната. Полейте салат приготовленной заправкой и тщательно перемешайте. Украсьте салат свежими листьями мяты или петрушки для дополнительного аромата и свежести.

2. Гранатовый салат с курицей и авокадо

Ингредиенты:

200 г куриного филе

1 авокадо

½ граната

листья салата (руккола или любой другой по вкусу)

оливковое масло

соль, перец

Приготовление:

Курицу отварите или обжарьте на сковороде до готовности и нарежьте небольшими кусочками. Авокадо очистите и нарежьте кубиками. Листья салата вымойте и нарвите руками. Смешайте все ингредиенты, добавьте зерна граната, заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.

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3. Гранатовый смузи с йогуртом

Ингредиенты:

½ граната

1 банан

1 стакан натурального йогурта

1 столовая ложка меда

лед (по желанию)

Приготовление:

Извлеките семена граната. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Подавайте смузи в стаканах, добавив лед по желанию.

4. Гранатовый пирог с орехами и медом

Ингредиенты:

200 г песочного теста (можно использовать готовое тесто)

3 яйца

150 г меда

100 г орехов (грецкие или пекан)

200 г зерен граната

50 г сливочного масла

1 ч. ложка ванильного экстракта

½ ч. ложки корицы (по желанию)

1 ч. ложка разрыхлителя

щепотка соли

Приготовление:

Если используете готовое песочное тесто, просто раскатайте его в круг и выложите в форму для пирога, формируя бортики. Если хотите сделать тесто самостоятельно, смешайте муку (около 250 г), холодное сливочное масло (150 г), сахар (100 г) и яйца (1 шт.), быстро замесите тесто и оставьте его на 30 минут в холодильнике. Затем раскатайте и выложите в форму. В миске взбейте яйца с медом и ванильным экстрактом до легкой пены. Добавьте растопленное сливочное масло, корицу (по желанию), разрыхлитель и щепотку соли. Мелко порубите орехи (грецкие или пекан). Добавьте их в смесь и аккуратно перемешайте. Вылейте смесь на готовую основу для пирога и аккуратно распределите по поверхности. Посыпьте сверху зернами граната, распределяя их равномерно по всей поверхности. Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут, пока начинка не станет плотной, а тесто не подрумянится. Проверьте готовность пирога с помощью деревянной палочки: она должна выходить из пирога сухой. Дайте пирогу остыть до комнатной температуры, а затем подавайте, нарезав на порции. Пирог будет особенно вкусен, если подать его с ложечкой взбитых сливок или легким йогуртом.

5. Гранатовый соус для мяса

Ингредиенты:

1 гранат

1 луковица

1 столовая ложка оливкового масла

2 столовые ложки меда

1 чайная ложка кориандра

1 столовая ложка уксуса

соль, перец

Приготовление:

Из граната извлеките сок. Лук нарежьте и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте гранатовый сок, мед, уксус и кориандр. Потушите на медленном огне около десяти минут, чтобы соус загустел. Посолите и поперчите по вкусу.

Эти простые рецепты с этим фруктом щедро обогатят ваш рацион. Регулярное употребление граната в различных блюдах улучшит здоровье и повысит энергию.

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