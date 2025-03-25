Больше чем просто фрукт: пять простых рецептов с гранатом
Яркие семена граната, наполненные соком, являются источником множества витаминов, минералов и антиоксидантов. «Рамблер» расскажет, почему этот фрукт стоит включить в свой рацион, и предложит пять рецептов, где он станет главным ингредиентом.
Польза граната
Гранат известен своими мощными антиоксидантными свойствами, благодаря чему помогает в борьбе с воспалениями, а также защищает клетки от окислительного стресса. В его составе содержатся витамины C, K, и группы B, калий, магний и фолиевая кислота. Особенно он полезен для сердца: его регулярное потребление способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального артериального давления.
Кроме того, гранат улучшает пищеварение, помогает очищению организма от токсинов, способствует нормализации уровня сахара в крови и поддерживает иммунную систему. Доказано, что сок граната обладает антираковыми свойствами, помогая предотвратить развитие некоторых видов рака, таких как рак молочной железы и простаты.
Рецепты с гранатом
1. Салат с киноа, гранатом и жареным баклажаном
Ингредиенты:
- 1 стакан киноа
- 1 баклажан
- ½ стакана зерен граната
- ½ стакана оливкового масла
- сок 1 лимона
- 1 ч. ложка меда
- ½ ч. ложки чесночного порошка
- 1 ч. ложка молотого тмина (по желанию)
- соль и перец по вкусу
- листья свежей мяты или петрушки
Приготовление:
- Промойте киноа под холодной водой, затем отварите в подсоленной воде, как указано на упаковке, обычно это около 15 минут. Киноа должна быть мягкой, но не переваренной. После варки откиньте ее на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней воды.
- Нарежьте баклажан на крупные кубики. Посолите их и оставьте на 10-15 минут, чтобы вышла горечь. После этого промойте под холодной водой.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла и обжаривайте баклажаны на среднем огне до золотистой корочки и мягкости (около десяти минут).
- В небольшой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, мед, чесночный порошок, тмин (если используете), соль и перец. Хорошо перемешайте все ингредиенты до получения однородной заправки.
- В большой миске соедините отваренную киноа, жареные баклажаны и зерна граната.
- Полейте салат приготовленной заправкой и тщательно перемешайте.
- Украсьте салат свежими листьями мяты или петрушки для дополнительного аромата и свежести.
2. Гранатовый салат с курицей и авокадо
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе
- 1 авокадо
- ½ граната
- листья салата (руккола или любой другой по вкусу)
- оливковое масло
- соль, перец
Приготовление:
- Курицу отварите или обжарьте на сковороде до готовности и нарежьте небольшими кусочками.
- Авокадо очистите и нарежьте кубиками.
- Листья салата вымойте и нарвите руками.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте зерна граната, заправьте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
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3. Гранатовый смузи с йогуртом
Ингредиенты:
- ½ граната
- 1 банан
- 1 стакан натурального йогурта
- 1 столовая ложка меда
- лед (по желанию)
Приготовление:
- Извлеките семена граната.
- Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы.
- Подавайте смузи в стаканах, добавив лед по желанию.
4. Гранатовый пирог с орехами и медом
Ингредиенты:
- 200 г песочного теста (можно использовать готовое тесто)
- 3 яйца
- 150 г меда
- 100 г орехов (грецкие или пекан)
- 200 г зерен граната
- 50 г сливочного масла
- 1 ч. ложка ванильного экстракта
- ½ ч. ложки корицы (по желанию)
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- щепотка соли
Приготовление:
- Если используете готовое песочное тесто, просто раскатайте его в круг и выложите в форму для пирога, формируя бортики.
- Если хотите сделать тесто самостоятельно, смешайте муку (около 250 г), холодное сливочное масло (150 г), сахар (100 г) и яйца (1 шт.), быстро замесите тесто и оставьте его на 30 минут в холодильнике. Затем раскатайте и выложите в форму.
- В миске взбейте яйца с медом и ванильным экстрактом до легкой пены. Добавьте растопленное сливочное масло, корицу (по желанию), разрыхлитель и щепотку соли.
- Мелко порубите орехи (грецкие или пекан). Добавьте их в смесь и аккуратно перемешайте.
- Вылейте смесь на готовую основу для пирога и аккуратно распределите по поверхности.
- Посыпьте сверху зернами граната, распределяя их равномерно по всей поверхности.
- Выпекайте пирог в предварительно разогретой до 180°C духовке около 35-40 минут, пока начинка не станет плотной, а тесто не подрумянится.
- Проверьте готовность пирога с помощью деревянной палочки: она должна выходить из пирога сухой.
- Дайте пирогу остыть до комнатной температуры, а затем подавайте, нарезав на порции. Пирог будет особенно вкусен, если подать его с ложечкой взбитых сливок или легким йогуртом.
5. Гранатовый соус для мяса
Ингредиенты:
- 1 гранат
- 1 луковица
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 2 столовые ложки меда
- 1 чайная ложка кориандра
- 1 столовая ложка уксуса
- соль, перец
Приготовление:
- Из граната извлеките сок.
- Лук нарежьте и обжарьте в оливковом масле до золотистого цвета.
- Добавьте гранатовый сок, мед, уксус и кориандр. Потушите на медленном огне около десяти минут, чтобы соус загустел.
- Посолите и поперчите по вкусу.
Эти простые рецепты с этим фруктом щедро обогатят ваш рацион. Регулярное употребление граната в различных блюдах улучшит здоровье и повысит энергию.
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