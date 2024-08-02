Персики — главный ингредиент: пять рецептов

Персики — это не просто фрукт для летних десертов. Они могут стать звездой меню, добавляя пикантные нотки в самые неожиданные блюда. В этой статье "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть весь потенциал этих сочных плодов.

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Персиковый салат с козьим сыром и орехами

Ингредиенты:

4 спелых персика

150 г козьего сыра

50 г грецких орехов

Смесь салатных листьев (руккола, шпинат, радиккио)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. бальзамического уксуса

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Персики нарежьте дольками. Козий сыр раскрошите. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде. В большой миске смешайте салатные листья, добавьте персики, сыр и орехи. Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Персиковое карпаччо с мятным сиропом

Ингредиенты:

3 спелых персика

3 ст. л. меда

1 ст. л. лимонного сока

Несколько веточек мяты

Приготовление:

Персики нарежьте тонкими ломтиками. В небольшой кастрюле смешайте мед, лимонный сок и несколько мятных листьев. Доведите до кипения и варите две-три минуты. Уберите мятные листья и дайте сиропу остыть. Разложите ломтики персиков на тарелке и полейте мятным сиропом. Украсьте свежими мятными листьями и подавайте.

Персиково-куриный шашлык

Ингредиенты:

2 куриные грудки

3 персика

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. меда

2 ст. л. лимонного сока

1 зубчик чеснока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Куриные грудки нарежьте кубиками. Персики нарежьте крупными дольками. В миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец. Замаринуйте куриные кусочки в полученной смеси на 30 минут. Нанизайте курицу и персики на шпажки, чередуя их. Жарьте шашлыки на гриле или сковороде до готовности курицы.

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Персиковая панна-котта

Ингредиенты:

2 спелых персика

400 мл сливок

100 мл молока

70 г сахара

1 пакетик ванильного сахара

2 ч. л. желатина

Свежая мята для украшения

Приготовление:

Персики очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками. В небольшой кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения. Желатин замочите в холодной воде, затем добавьте в горячую сливочную смесь и перемешайте до полного растворения. Разложите персики по формочкам и залейте сливочной смесью. Поставьте в холодильник на четыре-пять часов до полного застывания. Подавайте, украсив свежей мятой.

Персиковый пирог с миндальной корочкой

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного теста

5 спелых персиков

100 г миндальной муки

100 г сахара

50 г сливочного масла (размягченного)

1 яйцо

1 ч.л. ванильного экстракта

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для пирога. Очистите персики и нарежьте их дольками. В миске смешайте миндальную муку, сахар, сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт до однородной массы. Выложите миндальную массу на тесто, сверху уложите персики. Выпекайте пирог в духовке 35-40 минут до золотистого цвета. Подавайте пирог теплым или охлажденным.

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