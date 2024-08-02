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Персики — главный ингредиент: пять рецептов

Персики — это не просто фрукт для летних десертов. Они могут стать звездой меню, добавляя пикантные нотки в самые неожиданные блюда. В этой статье "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть весь потенциал этих сочных плодов.

Персики — главный ингредиент: пять рецептов
© dreamstime.com

Персиковый салат с козьим сыром и орехами

Ингредиенты:

  • 4 спелых персика
  • 150 г козьего сыра
  • 50 г грецких орехов
  • Смесь салатных листьев (руккола, шпинат, радиккио)
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Персики нарежьте дольками.
  2. Козий сыр раскрошите.
  3. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде.
  4. В большой миске смешайте салатные листья, добавьте персики, сыр и орехи.
  5. Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Тщательно перемешайте и подавайте к столу.

Персиковое карпаччо с мятным сиропом

Ингредиенты:

  • 3 спелых персика
  • 3 ст. л. меда
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Несколько веточек мяты

Приготовление:

  1. Персики нарежьте тонкими ломтиками.
  2. В небольшой кастрюле смешайте мед, лимонный сок и несколько мятных листьев. Доведите до кипения и варите две-три минуты.
  3. Уберите мятные листья и дайте сиропу остыть.
  4. Разложите ломтики персиков на тарелке и полейте мятным сиропом.
  5. Украсьте свежими мятными листьями и подавайте.

Персиково-куриный шашлык

Ингредиенты:

  • 2 куриные грудки
  • 3 персика
  • 3 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. меда
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Куриные грудки нарежьте кубиками.
  2. Персики нарежьте крупными дольками.
  3. В миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
  4. Замаринуйте куриные кусочки в полученной смеси на 30 минут.
  5. Нанизайте курицу и персики на шпажки, чередуя их.
  6. Жарьте шашлыки на гриле или сковороде до готовности курицы.

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Персиковая панна-котта

Ингредиенты:

  • 2 спелых персика
  • 400 мл сливок
  • 100 мл молока
  • 70 г сахара
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 2 ч. л. желатина
  • Свежая мята для украшения

Приготовление:

  1. Персики очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
  2. В небольшой кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения.
  3. Желатин замочите в холодной воде, затем добавьте в горячую сливочную смесь и перемешайте до полного растворения.
  4. Разложите персики по формочкам и залейте сливочной смесью.
  5. Поставьте в холодильник на четыре-пять часов до полного застывания.
  6. Подавайте, украсив свежей мятой.

Персиковый пирог с миндальной корочкой

Ингредиенты:

  • 1 упаковка слоеного теста
  • 5 спелых персиков
  • 100 г миндальной муки
  • 100 г сахара
  • 50 г сливочного масла (размягченного)
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для пирога.
  3. Очистите персики и нарежьте их дольками.
  4. В миске смешайте миндальную муку, сахар, сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт до однородной массы.
  5. Выложите миндальную массу на тесто, сверху уложите персики.
  6. Выпекайте пирог в духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
  7. Подавайте пирог теплым или охлажденным.

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