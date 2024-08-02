Персики — главный ингредиент: пять рецептов
Персики — это не просто фрукт для летних десертов. Они могут стать звездой меню, добавляя пикантные нотки в самые неожиданные блюда. В этой статье "Рамблер" предложит несколько оригинальных рецептов, которые помогут раскрыть весь потенциал этих сочных плодов.
Персиковый салат с козьим сыром и орехами
Ингредиенты:
- 4 спелых персика
- 150 г козьего сыра
- 50 г грецких орехов
- Смесь салатных листьев (руккола, шпинат, радиккио)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Персики нарежьте дольками.
- Козий сыр раскрошите.
- Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде.
- В большой миске смешайте салатные листья, добавьте персики, сыр и орехи.
- Полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом, посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте и подавайте к столу.
Персиковое карпаччо с мятным сиропом
Ингредиенты:
- 3 спелых персика
- 3 ст. л. меда
- 1 ст. л. лимонного сока
- Несколько веточек мяты
Приготовление:
- Персики нарежьте тонкими ломтиками.
- В небольшой кастрюле смешайте мед, лимонный сок и несколько мятных листьев. Доведите до кипения и варите две-три минуты.
- Уберите мятные листья и дайте сиропу остыть.
- Разложите ломтики персиков на тарелке и полейте мятным сиропом.
- Украсьте свежими мятными листьями и подавайте.
Персиково-куриный шашлык
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 3 персика
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. меда
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Куриные грудки нарежьте кубиками.
- Персики нарежьте крупными дольками.
- В миске смешайте соевый соус, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
- Замаринуйте куриные кусочки в полученной смеси на 30 минут.
- Нанизайте курицу и персики на шпажки, чередуя их.
- Жарьте шашлыки на гриле или сковороде до готовности курицы.
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Персиковая панна-котта
Ингредиенты:
- 2 спелых персика
- 400 мл сливок
- 100 мл молока
- 70 г сахара
- 1 пакетик ванильного сахара
- 2 ч. л. желатина
- Свежая мята для украшения
Приготовление:
- Персики очистите от кожицы и нарежьте мелкими кубиками.
- В небольшой кастрюле смешайте сливки, молоко, сахар и ванильный сахар. Доведите до кипения.
- Желатин замочите в холодной воде, затем добавьте в горячую сливочную смесь и перемешайте до полного растворения.
- Разложите персики по формочкам и залейте сливочной смесью.
- Поставьте в холодильник на четыре-пять часов до полного застывания.
- Подавайте, украсив свежей мятой.
Персиковый пирог с миндальной корочкой
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного теста
- 5 спелых персиков
- 100 г миндальной муки
- 100 г сахара
- 50 г сливочного масла (размягченного)
- 1 яйцо
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Раскатайте слоеное тесто и выложите его в форму для пирога.
- Очистите персики и нарежьте их дольками.
- В миске смешайте миндальную муку, сахар, сливочное масло, яйцо и ванильный экстракт до однородной массы.
- Выложите миндальную массу на тесто, сверху уложите персики.
- Выпекайте пирог в духовке 35-40 минут до золотистого цвета.
- Подавайте пирог теплым или охлажденным.
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