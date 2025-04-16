Пока жарится мясо, хочется чего-то легкого, свежего и в то же время ароматного. Отличный вариант – простая овощная закуска, которую легко приготовить прямо на месте.

Понадобятся помидоры черри и белый лук. Черри разрезают пополам, лук нарезают тонкими полукольцами. Для заправки смешивают оливковое масло, сок половины лимона, измельченный чеснок, немного соевого соуса и чайную ложку меда. Все хорошо перемешивается до однородности.

Получившуюся заправку добавляют к овощам и оставляют мариноваться минимум на два часа. За это время помидоры становятся насыщеннее, а лук теряет резкость и становится почти сладким.

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Такую закуску удобно подать к шашлыку, завернуть в лаваш или просто есть отдельно.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.