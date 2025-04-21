Одна из самых частых ошибок при приготовлении риса – промывать его слишком долго. Важно лишь один раз ополоснуть зерна, чтобы удалить пыль и возможные загрязнения. Этого достаточно для чистоты, но при этом сохраняется структура и вкус крупы.

Чтобы рис не слипался, можно добавить в воду немного лимонного сока – натуральная кислота помогает зерну оставаться рассыпчатым.

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Еще один прием, которым часто пользуются азиатские повара: после варки не спешите снимать крышку. Дайте рису «отдохнуть» 10 минут. За это время он доходит до нужной текстуры, а вкус становится более насыщенным.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.