Топ-4 лучших марок сливочного масла

На полках магазинов — десятки похожих упаковок в диапазоне от 100 до 200 рублей за брикет. Но стоит лишь вскрыть пачку, как становятся заметны различия: одно масло рассыпается под ножом, другое мажется тонким ровным слоем. Одно излучает нежный ореховый аромат, другое же радует только ярко-желтым цветом. «‎Рамблер» поделится лучшими брендами сливочного масла 2025 года, основываясь на данных обзора газеты «Комсомольская правда».

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Настоящее сливочное масло — продукт дорогой, поскольку самое ценное в молоке — это жирные сливки. Чтобы удержать привлекательную цену и не отступать от заявленной жирности 72,5–82,5%, производители часто прибегают к хитростям: добавляют растительные жиры или другие заменители. Поэтому внешняя привлекательность еще не гарантия качества.

«Брест-Литовск»

Белорусская продукция традиционно пользуется доверием россиян. Бренд «Брест-Литовск», производимый компанией «Савушкин продукт», предлагает широкий выбор масел — от традиционного 82,5-процентного жирности до 72,5-процентного и редкого соленого варианта.

Плюсы:

отличная консистенция;

нежный вкус и аромат;

хорошо мажется и устойчиво переносит термическую обработку.

Минусы:

увеличение случаев фальсификации;

отличить подделку можно по неровной печати на упаковке — у оригинала текст аккуратный, без слипшихся букв.

Ореховое масло: так ли полезно, как говорят

«Из Вологды»

Настоящее вологодское масло производят лишь две компании: Вологодский молочный комбинат и «Учебно-опытный молочный завод им. Верещагина». Именно их продукция обладает знаменитым ореховым ароматом — результат особой технологии пастеризации сливок.

В продаже доступны варианты жирностью 72,5 и 82,5 процента, а также шоколадное масло. Встречается и редкое соленое 80-процентное масло.

Плюсы:

производство по классическим технологиям;

масло сохраняет форму при комнатной температуре.

Минусы:

цена выше средней;

новые партии иногда теряют яркий ореховый вкус;

стандартная масса упаковки уменьшена до 160 грамм.

«Экомилк»

Бренд «Экомилк» от Озерецкого молочного комбината в Подмосковье регулярно побеждает на отраслевых конкурсах. Продукт выпускается в упаковках по 180 и 450 грамм. По ГОСТу масло 82,5 процентов жирности обозначено как «традиционное», а 72,5-процентное — как «крестьянское».

Плюсы:

хорошее соотношение цены и качества;

мягкая текстура;

отмечено множеством наград.

Минусы:

изобилие разных упаковок путает покупателей;

вкус многим кажется чересчур нейтральным — не хватает сливочной насыщенности.

«Рузское масло»

Агрохолдинг «Рузское молоко» отличается высокими стандартами качества. Срок годности их продукции — всего 35 суток, что подтверждает натуральность масла. Оно выпускается исключительно жирностью 82,5 процента и поставляется в брикетах по 175 грамм.

Плюсы:

натуральный сливочный вкус;

высокая оценка на агровыставках;

строгий контроль качества.

Минусы:

цена заметно выше средней;

ограниченная доступность — в основном только в Центральной России.

Хитрости хранения сливочного масла дома

Короткий срок хранения указывает на отсутствие консервантов и правильную технологию изготовления. Если брикет хранится годами, это серьезный повод задуматься о составе. Натуральное масло обычно пригодно к употреблению не более 35–60 суток при правильной температуре.

Но даже самое качественное масло может испортиться при неправильном хранении. Идеальные условия — температура от 0 до +5°С, герметичная упаковка и минимальный контакт с воздухом.

Для длительного хранения лучше использовать морозильную камеру: масло сохраняет свои свойства до шести–восьми месяцев. Размораживать продукт нужно постепенно, переместив его в холодильник, чтобы сохранить структуру и вкус.

Выбор сливочного масла требует больше внимания, чем кажется на первый взгляд. Цвет, запах, текстура и производитель — все имеет значение. В условиях, когда на рынке немало фальсификата, стоит доверять проверенным брендам и внимательно изучать упаковку.

Ранее мы писали об истории создания вологодского масла и делились рецептом его приготовления.