Топ-4 лучших марок сливочного масла
На полках магазинов — десятки похожих упаковок в диапазоне от 100 до 200 рублей за брикет. Но стоит лишь вскрыть пачку, как становятся заметны различия: одно масло рассыпается под ножом, другое мажется тонким ровным слоем. Одно излучает нежный ореховый аромат, другое же радует только ярко-желтым цветом. «Рамблер» поделится лучшими брендами сливочного масла 2025 года, основываясь на данных обзора газеты «Комсомольская правда».
Настоящее сливочное масло — продукт дорогой, поскольку самое ценное в молоке — это жирные сливки. Чтобы удержать привлекательную цену и не отступать от заявленной жирности 72,5–82,5%, производители часто прибегают к хитростям: добавляют растительные жиры или другие заменители. Поэтому внешняя привлекательность еще не гарантия качества.
«Брест-Литовск»
Белорусская продукция традиционно пользуется доверием россиян. Бренд «Брест-Литовск», производимый компанией «Савушкин продукт», предлагает широкий выбор масел — от традиционного 82,5-процентного жирности до 72,5-процентного и редкого соленого варианта.
Плюсы:
- отличная консистенция;
- нежный вкус и аромат;
- хорошо мажется и устойчиво переносит термическую обработку.
Минусы:
- увеличение случаев фальсификации;
- отличить подделку можно по неровной печати на упаковке — у оригинала текст аккуратный, без слипшихся букв.
Ореховое масло: так ли полезно, как говорят
«Из Вологды»
Настоящее вологодское масло производят лишь две компании: Вологодский молочный комбинат и «Учебно-опытный молочный завод им. Верещагина». Именно их продукция обладает знаменитым ореховым ароматом — результат особой технологии пастеризации сливок.
В продаже доступны варианты жирностью 72,5 и 82,5 процента, а также шоколадное масло. Встречается и редкое соленое 80-процентное масло.
Плюсы:
- производство по классическим технологиям;
- масло сохраняет форму при комнатной температуре.
Минусы:
- цена выше средней;
- новые партии иногда теряют яркий ореховый вкус;
- стандартная масса упаковки уменьшена до 160 грамм.
«Экомилк»
Бренд «Экомилк» от Озерецкого молочного комбината в Подмосковье регулярно побеждает на отраслевых конкурсах. Продукт выпускается в упаковках по 180 и 450 грамм. По ГОСТу масло 82,5 процентов жирности обозначено как «традиционное», а 72,5-процентное — как «крестьянское».
Плюсы:
- хорошее соотношение цены и качества;
- мягкая текстура;
- отмечено множеством наград.
Минусы:
- изобилие разных упаковок путает покупателей;
- вкус многим кажется чересчур нейтральным — не хватает сливочной насыщенности.
«Рузское масло»
Агрохолдинг «Рузское молоко» отличается высокими стандартами качества. Срок годности их продукции — всего 35 суток, что подтверждает натуральность масла. Оно выпускается исключительно жирностью 82,5 процента и поставляется в брикетах по 175 грамм.
Плюсы:
- натуральный сливочный вкус;
- высокая оценка на агровыставках;
- строгий контроль качества.
Минусы:
- цена заметно выше средней;
- ограниченная доступность — в основном только в Центральной России.
Хитрости хранения сливочного масла дома
Короткий срок хранения указывает на отсутствие консервантов и правильную технологию изготовления. Если брикет хранится годами, это серьезный повод задуматься о составе. Натуральное масло обычно пригодно к употреблению не более 35–60 суток при правильной температуре.
Но даже самое качественное масло может испортиться при неправильном хранении. Идеальные условия — температура от 0 до +5°С, герметичная упаковка и минимальный контакт с воздухом.
Для длительного хранения лучше использовать морозильную камеру: масло сохраняет свои свойства до шести–восьми месяцев. Размораживать продукт нужно постепенно, переместив его в холодильник, чтобы сохранить структуру и вкус.
Выбор сливочного масла требует больше внимания, чем кажется на первый взгляд. Цвет, запах, текстура и производитель — все имеет значение. В условиях, когда на рынке немало фальсификата, стоит доверять проверенным брендам и внимательно изучать упаковку.
Ранее мы писали об истории создания вологодского масла и делились рецептом его приготовления.