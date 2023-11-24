История создания и рецепт вологодского масла

В России много локальных брендов. Причем не только современных, но и тех, что берут начало в Российской империи. Дело не ограничивается одними лишь тульскими пряниками. В свое время жители огромной страны создавали продукты, которые в итоге становились частью ее культуры и по сей день известны гражданам.

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Одним из таких уникальных продуктов стало вологодское масло. Рассказываем, как оно появилось и, и делимся рецептом приготовления культового ингредиента.

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История вологодского масла

Создателем вологодского масла считается Николай Верещагин, приходящийся старшим братом художнику Василию Верещагину. Изначально первый служил моряком, но поскольку с трудом переносил качку, в итоге связал свою жизнь с сельским хозяйством. Однако за появлением одного из самых известных российских брендов стоит не только он, но и европейские нормандские производители масла.

Заинтересовавшись сельским хозяйством, Николай Верещагин побывал во многих странах мира, где пробовал и изучал местные продукты. Он посетил молочные производства в Швейцарии, Голландии, Дании и Германии. В 1860-х он начал сам производить сыр в Тверской, Новгородской, Ярославской и Вологодской губерниях. Но настоящее открытие Николай Верещагин совершил позже.

В 1870 году предприниматель посетил Всемирную выставку по молочному хозяйству в столице Франции. Там он попробовал нормандское масло, которое отличалось приятным ореховым привкусом. Оно настолько понравилось Николаю Васильевичу, что он тут же загорелся идеей выпустить такое же на родине.

Почему вологодское масло так называется

Сам Верещагин называл свой продукт не вологодским, а «парижским», помня, где он впервые его попробовал. Производство запустили спустя пару лет. Маслодельный завод открылся под Фоминском, располагавшимся в 16 километрах от Вологды.

В начале XX века «парижское» масло стали продавать за границу. Однако в этот раз его переименовали в петербургское, потому как производили товар уже в русской столице. Привычным нам вологодским оно стало лишь в 1939 году по указу Наркомата мясной и молочной продукции. Тогда же приняли ГОСТ вологодского масла. Согласно ему, оно должно содержать не более 16% влаги и не менее 82,5% жирности.

Рецепт вологодского масла

Ингредиенты:

сливки до 30% — 1 кг.

Способ приготовления вологодского масла:

Залить в кастрюлю воду и нагреть до 80°C. При этой температуре погибают вредные микроорганизмы. Положить в горячую воду (не выключая огонь) тару со сливками. Пастеризовать сливки в течение 40 минут. Поместить тару со сливками в холодное место с температурой +2...+6°C. Оставить созревать на 5-6 часов. За это время их надо перемешать от трех до четырех раз деревянной лопаткой в течение трех минут. Вручную взбивать масло в течение 45 минут или часа, ориентируясь на комнатную температуру. В конце сливки должны стать практически прозрачными. Появятся масленые зерна размером с крупинку. Слить образовавшуюся жидкость через марлю и сформировать кирпичик масла.