Как быстро замариновать редис: простой рецепт закуски

Эта закуска из редиса готовится за пару часов, а получается хрустящей, ароматной и идеально сочетается с мясом, картошкой или просто хлебом.

Редиску нужно слегка отбить скалкой – это поможет ей лучше впитать маринад. В миске смешайте воду, немного уксуса, щепотку соли, сахар и немного растительного масла. Переложите редис в эту смесь, добавьте рубленый чеснок и укроп, тщательно перемешайте и оставьте на два часа мариноваться при комнатной температуре.

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Уже через пару часов редис станет мягче, но останется хрустящим, а вкус – заметно ярче. Отличная быстрая альтернатива привычным салатам.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.