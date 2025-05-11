Как проверить яйца на свежесть: бабушкин метод

Яйцо — штука коварная. Визуально оно может быть чистым, плотным, без трещин. Но стоит разбить — и вся кухня тут же наполнится едким, тухлым, тошнотворным запахом. «‎Рамблер» поделится народным способом, который поможет проверить свежесть яйца, не разбивая его.

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Чем опасны просроченные яйца?

Просроченное куриное яйцо — это риск сальмонеллеза. Бактерия Salmonella enterica часто попадает внутрь еще до того, как яйцо оказывается в магазине. Особенно если куры содержатся в антисанитарных условиях.

Симптомы отравления: рвота, температура, диарея, обезвоживание. У пожилых людей и детей состояние из-за этого может стать настолько тяжелым, что потребует госпитализации.

Еще один риск — Clostridium perfringens, бактерия, обожающая размножаться в белковой среде. Симптомы — те же, но развитие быстрее.

Чем заменить яйца в выпечке, если их не оказалось под рукой

Бывает, что яйца выглядят нормальными, но при варке появляются пятна на желтке или резкий запах. Это не всегда говорит о сальмонелле, но точно говорит о том, что яйцо залежалось.

Иногда попадаются яйца с кровяной точкой внутри. Это не опасно — просто лопнувший капилляр.

Стакан и вода: как проверить яйцо?

Берется обычная вода — не кипяченая, не газированная, просто прохладная из-под крана. Лучше, если она будет комнатной температуры. Вливается в прозрачный стакан или банку так, чтобы уровень воды позволял полностью погрузить яйцо курицы. Кладется яйцо. Далее:

Если яйцо лежит на боку на дне — свежее, максимум три-четыре дня. Воздушная камера почти нулевая, белок плотный, желток не «гуляет».

Воздушная камера почти нулевая, белок плотный, желток не «гуляет». Если яйцо встает вертикально, но не всплывает — его возраст около недели-двух. Еще годно, но лучше использовать в варку или выпечку, где пройдет термообработка. Это из-за того, что с возрастом в яйце увеличивается воздушная камера: влага уходит, воздух проникает.

Еще годно, но лучше использовать в варку или выпечку, где пройдет термообработка. Это из-за того, что с возрастом в яйце увеличивается воздушная камера: влага уходит, воздух проникает. Если яйцо плавает, всплывая кверху — продукт испорчен. Там внутри уже пошли газы из-за разложения белка. Курица бы не одобрила.

Всплытие — показатель не просто старости, а именно разложения. Причина — пористая структура скорлупы. Через нее проходит воздух, а если температура хранения неправильная (например, на кухонной полке у плиты), процессы ускоряются.

Важно: этот метод не заменяет проверку после разбивания. Даже если куриное яйцо не всплыло в воде, оно может быть на грани. Поэтому после водяной пробы — обязательно разбить в отдельную миску, а не сразу в сковороду. Белок должен быть плотным, почти «сидеть» вокруг желтка. Если он жидкий и расплывчатый, это явный признак старости.

Как хранить яйца?

Хранить куриные яйца желательно в холодильнике, в специальной ячейке, острым концом вниз — так сохраняется мембрана, не дающая воздуху гулять внутри. Температура около +4 °С замедляет проникновение воздуха через поры скорлупы.

Мыть перед хранением не стоит. На скорлупе есть защитная пленка — кутикула. Она сохраняет стерильность внутри. При мытье вода проникает внутрь микротрещин и может подтолкнуть рост бактерий.

Срок хранения

Свежие, без термообработки:

в холодильнике — до 28 суток,

при комнатной температуре — не дольше семи–восьми дней, особенно летом.

Вареные (только в холодильнике):

в скорлупе — около недели,

без скорлупы — не более двух суток.

Этому тесту сто лет в обед — им еще пользовались наши прабабушки. Работает безотказно и позволяет сохранить нервы, желудок и содержимое кастрюли. Пользуйтесь!

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