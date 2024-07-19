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Четыре рецепта из яиц для тех, кто устал от омлетов

Яйца – универсальный продукт, который можно готовить множеством способов. Они богаты белками, что делает их отличным выбором для завтрака, обеда и ужина. Тем, кому омлеты и яичницы уже приелись, "Рамблер" предлагает несколько интересных рецептов из яиц.

Четыре рецепта из яиц для тех, кто устал от омлетов
© dreamstime.com

Яйца в облаках

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1/4 чашки тертого сыра (например, пармезан или чеддер)
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 180°C.
  • Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до устойчивых пиков.
  • Аккуратно вмешайте тертый сыр в белки.
  • На противень, покрытый пергаментной бумагой, выложите белковую массу в виде гнезд, оставив углубления в центре.
  • Запекайте белки в духовке три минуты, затем осторожно выложите в углубления желтки и верните в духовку еще на три-четыре минуты, пока белки не станут золотистыми.
  • Подавайте сразу, приправив солью и перцем.

Испанская тортилья

Ингредиенты:

  • 6 яиц
  • 3 картофелины, нарезанные тонкими ломтиками
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная
  • 1/2 чашки оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Разогрейте половину оливкового масла на сковороде и обжарьте картофель до мягкости, около 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
  2. В оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. В большой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и лук, перемешайте.
  4. Вылейте смесь на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока низ не станет золотистым. Переверните тортилью при помощи тарелки и готовьте еще пять минут.
  5. Подавайте горячей или холодной, нарезав на куски.

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Шакшука

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками
  • 2 зубчика чеснока, измельченные
  • 400 г консервированных томатов
  • 1 чайная ложка паприки
  • 1 чайная ложка тмина
  • щепотка кайенского перца
  • соль и перец по вкусу
  • свежая зелень (петрушка или кинза)

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
  2. Добавьте болгарский перец и готовьте еще пять минут.
  3. Вмешайте томаты, паприку, тмин, кайенский перец, соль и перец. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте 10 минут до загустения.
  4. Сделайте в соусе небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
  5. Посыпьте свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.

Яйца в авокадо

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо
  • 4 яйца
  • соль и перец по вкусу
  • паприка или красный перец для украшения

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Выньте немного мякоти, чтобы освободить место для яйца.
  3. Аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку авокадо.
  4. Выложите авокадо на противень и запекайте 15-20 минут, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
  5. Приправьте солью, перцем и паприкой. Подавайте сразу.

Эти рецепты помогут вам открыть новые грани вкуса и насладиться разнообразием блюд из яиц. Попробуйте их и найдите свой новый любимый рецепт!

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