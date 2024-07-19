Четыре рецепта из яиц для тех, кто устал от омлетов
Яйца – универсальный продукт, который можно готовить множеством способов. Они богаты белками, что делает их отличным выбором для завтрака, обеда и ужина. Тем, кому омлеты и яичницы уже приелись, "Рамблер" предлагает несколько интересных рецептов из яиц.
Яйца в облаках
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1/4 чашки тертого сыра (например, пармезан или чеддер)
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до устойчивых пиков.
- Аккуратно вмешайте тертый сыр в белки.
- На противень, покрытый пергаментной бумагой, выложите белковую массу в виде гнезд, оставив углубления в центре.
- Запекайте белки в духовке три минуты, затем осторожно выложите в углубления желтки и верните в духовку еще на три-четыре минуты, пока белки не станут золотистыми.
- Подавайте сразу, приправив солью и перцем.
Испанская тортилья
Ингредиенты:
- 6 яиц
- 3 картофелины, нарезанные тонкими ломтиками
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- 1/2 чашки оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Разогрейте половину оливкового масла на сковороде и обжарьте картофель до мягкости, около 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- В оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета.
- В большой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и лук, перемешайте.
- Вылейте смесь на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока низ не станет золотистым. Переверните тортилью при помощи тарелки и готовьте еще пять минут.
- Подавайте горячей или холодной, нарезав на куски.
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Шакшука
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 1 большая луковица, мелко нарезанная
- 1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками
- 2 зубчика чеснока, измельченные
- 400 г консервированных томатов
- 1 чайная ложка паприки
- 1 чайная ложка тмина
- щепотка кайенского перца
- соль и перец по вкусу
- свежая зелень (петрушка или кинза)
Приготовление:
- Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте болгарский перец и готовьте еще пять минут.
- Вмешайте томаты, паприку, тмин, кайенский перец, соль и перец. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте 10 минут до загустения.
- Сделайте в соусе небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
- Посыпьте свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.
Яйца в авокадо
Ингредиенты:
- 2 спелых авокадо
- 4 яйца
- соль и перец по вкусу
- паприка или красный перец для украшения
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°C.
- Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Выньте немного мякоти, чтобы освободить место для яйца.
- Аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку авокадо.
- Выложите авокадо на противень и запекайте 15-20 минут, пока яйца не достигнут желаемой консистенции.
- Приправьте солью, перцем и паприкой. Подавайте сразу.
Эти рецепты помогут вам открыть новые грани вкуса и насладиться разнообразием блюд из яиц. Попробуйте их и найдите свой новый любимый рецепт!
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