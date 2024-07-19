Четыре рецепта из яиц для тех, кто устал от омлетов

Яйца – универсальный продукт, который можно готовить множеством способов. Они богаты белками, что делает их отличным выбором для завтрака, обеда и ужина. Тем, кому омлеты и яичницы уже приелись, "Рамблер" предлагает несколько интересных рецептов из яиц.

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Яйца в облаках

Ингредиенты:

4 яйца

1/4 чашки тертого сыра (например, пармезан или чеддер)

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C.

Разделите яйца на белки и желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до устойчивых пиков.

Аккуратно вмешайте тертый сыр в белки.

На противень, покрытый пергаментной бумагой, выложите белковую массу в виде гнезд, оставив углубления в центре.

Запекайте белки в духовке три минуты, затем осторожно выложите в углубления желтки и верните в духовку еще на три-четыре минуты, пока белки не станут золотистыми.

Подавайте сразу, приправив солью и перцем.

Испанская тортилья

Ингредиенты:

6 яиц

3 картофелины, нарезанные тонкими ломтиками

1 большая луковица, мелко нарезанная

1/2 чашки оливкового масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Разогрейте половину оливкового масла на сковороде и обжарьте картофель до мягкости, около 10 минут. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. В оставшемся масле обжарьте лук до золотистого цвета. В большой миске взбейте яйца с солью и перцем, добавьте картофель и лук, перемешайте. Вылейте смесь на сковороду и готовьте на среднем огне до тех пор, пока низ не станет золотистым. Переверните тортилью при помощи тарелки и готовьте еще пять минут. Подавайте горячей или холодной, нарезав на куски.

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Шакшука

Ингредиенты:

4 яйца

1 большая луковица, мелко нарезанная

1 красный болгарский перец, нарезанный кубиками

2 зубчика чеснока, измельченные

400 г консервированных томатов

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка тмина

щепотка кайенского перца

соль и перец по вкусу

свежая зелень (петрушка или кинза)

Приготовление:

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте болгарский перец и готовьте еще пять минут. Вмешайте томаты, паприку, тмин, кайенский перец, соль и перец. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Готовьте 10 минут до загустения. Сделайте в соусе небольшие углубления и аккуратно разбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока яйца не достигнут желаемой консистенции. Посыпьте свежей зеленью и подавайте с хрустящим хлебом.

Яйца в авокадо

Ингредиенты:

2 спелых авокадо

4 яйца

соль и перец по вкусу

паприка или красный перец для украшения

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Разрежьте авокадо пополам и удалите косточку. Выньте немного мякоти, чтобы освободить место для яйца. Аккуратно разбейте яйцо в каждую половинку авокадо. Выложите авокадо на противень и запекайте 15-20 минут, пока яйца не достигнут желаемой консистенции. Приправьте солью, перцем и паприкой. Подавайте сразу.

Эти рецепты помогут вам открыть новые грани вкуса и насладиться разнообразием блюд из яиц. Попробуйте их и найдите свой новый любимый рецепт!

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