Многие добавляют шпинат в сливочные соусы или смешивают с творогом, не подозревая, что это не самое удачное сочетание.

Дело в том, что шпинат содержит щавелевую кислоту – вещество, которое мешает организму усваивать кальций из молочных продуктов. Вместо того чтобы попасть в кровь, кальций вступает в реакцию со щавелевой кислотой и образует нерастворимые соединения. Более того, при регулярном употреблении они могут способствовать образованию камней в почках.

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Избежать этого легко. Достаточно бланшировать шпинат в кипятке около 30 секунд – это снижает содержание щавелевой кислоты почти на 90%. Тот же совет касается свеклы, щавеля и ревеня, которые обладают аналогичными свойствами. Если планируете есть их с молочными продуктами – обязательно термически обрабатывайте.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.