Как проверить мед на натуральность: три простых способа

Натуральный мед – это не только вкусно, но и полезно. Однако на рынке сегодня легко наткнуться на подделку – часто встречаются продукты с добавлением сахара, патоки или фруктозного сиропа.

Вот три простых способа, которые помогут отличить натуральный продукт от подделки.

Проверка в холодной воде

Налейте в стакан холодной воды и аккуратно добавьте туда чайную ложку меда. Не размешивайте. Натуральный мед осядет на дне, а поддельный быстро растворится.

Бумажный тест с огнем

Капните немного меда на бумажную салфетку, затем подожгите ее. Качественный мед потушит пламя вокруг себя. Если же продукт пенится и продолжает гореть – вероятнее всего, в нем есть сахарные добавки.

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Тест с хлебом

Намажьте мед на кусочек хлеба и оставьте на 10 минут. Настоящий мед подсохнет, а подделка с высоким содержанием сиропов размягчит хлеб из-за избытка влаги.

Подробнее о том, как проверить мед на качество, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.