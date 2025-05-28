Одни выплевывают косточки граната, другие – наоборот, глотают и даже грызут. Кто прав? В детстве нас пугали, что от косточек может быть аппендицит. Но исследования говорят совсем другое.

Семечки граната – это настоящий кладезь пользы. Они содержат клетчатку, жирные кислоты, минералы и даже антиоксиданты – вещества, которые помогают организму бороться со старением, воспалением и лишним весом. Да, антиоксидантов в косточках меньше, чем в сочной мякоти, но все же достаточно, чтобы принести пользу.

Однако стоит учитывать, что из-за большого количества грубой клетчатки у некоторых людей может появиться вздутие или дискомфорт. И, конечно, всегда есть риск подавиться – особенно у детей.

Почему не стоит есть шпинат вместе с молочными продуктами

Если у вас нет проблем с ЖКТ и аллергии, есть гранат вместе с косточками не только безопасно, но и полезно. А страшилки про аппендицит – миф, который давно развенчан. Так что можно не сомневаться: косточки перевариваются ничуть не хуже, чем семечки или орехи.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.