В России разработают стандарты русской кухни

В Минпромторге создали рабочую группу по вопросам популяризации русской кухни, которая должна разработать для нее единые стандарты. Ведомственный приказ об этом размещен на сайте министерства.

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В состав рабочей группы вошли рестораторы, историки, писатели и телеведущие. Ее председателем назначен статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

«Мы не собираемся давать обязательные требования по ингредиентам, рецептам, либо обязывать всех использовать формат ресторана русской кухни. Это будет добровольный стандарт. Он определит требования к качеству блюд и уровню сервиса, обслуживанию ресторанов, которые относят себя к предприятиям общественного питания русской кухни»‎, — пояснил Чекушов.

В стандарте экспертам предстоит ответить на ряд вопросов, говорит руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России" и член рабочей группы Екатерина Шаповалова. Например, они разъяснят, без каких "вкусообразующих" ингредиентов солянка, щи, бородинский хлеб не могут так называться, или, почему придуманный иностранцем и известный во всем мире как "русский салат" оливье - это русская кухня, а бургер, приготовленный из российских продуктов - не русская.

Разработка стандартов поможет и профессионалам в области общественного питания, и просто заинтересованным в развитии нашей культуры энтузиастам сориентироваться в многолетних наслоениях, состоящих из разрозненных отголосков прошлого, перемешанных с информационным шлаком последних десятилетий, считает кулинарный писатель и телеведущий, бренд-шеф ресторана "Матрешка" группы Maison Dellos Владислав Пискунов. По его словам, работа по наведению порядка в понимании, что же из себя представляет русская кухня, поможет дать ей толчок для дальнейшего развития.

«У русской кухни огромный коммерческий потенциал, она ждет инвесторов»‎, — добавил основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров.

Между тем, ведущий кулинарных передач на канале "Спас" Максим Сырников уверен, что без популяризации русской кухни сегодня, дети середины двадцать первого века будут считать ей пиццу, шаурму и роллы Калифорния. Никто не сможет разъяснить, что такое кулебяка, калач или кисель.