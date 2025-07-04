Оказывается, даже у такого маленького напитка, как эспрессо, есть своя культура потребления. И да – по правилам его пьют не залпом, а в три приема.

Первым глотком пробуют пенку, она считается важной частью вкуса и показывает, насколько хорошо сварен кофе. Вторым – выпивают основную часть, чтобы прочувствовать вкус и текстуру. А третий глоток завершает ритуал, оставляя послевкусие.

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Кстати, воду, которую подают к эспрессо, не стоит запивать им. Ее пьют до или после, чтобы освежить рецепторы и лучше почувствовать вкус кофе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.