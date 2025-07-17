Десять утонченных блюд с дыней

Дыня отлично раскрывается в салатах, напитках, закусках и даже в горячих блюдах. «‎Рамблер» поделится рецептами с ягодой, которы удивят даже самого искушенного гурмана.

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1. Салат с дыней, ветчиной и руколой

Ингредиенты

дыня 300 г

ветчина слайсами 100 г

рукола 50 г

оливковое масло 2 ст. л.

бальзамический уксус 1 ст. л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Очистите и нарежьте дыню кубиками или шариками. Выложите на тарелку руколу. Добавьте дыню и ломтики ветчины. Сбрызните маслом и уксусом, приправьте солью и перцем. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.

2. Холодный суп с дыней и огурцом

Ингредиенты

дыня 400 г

огурец 1 шт.

йогурт натуральный 200 мл

мята несколько листиков

соль по вкусу

Способ приготовления

Очистите дыню и огурец от кожуры. Нарежьте кусочками и измельчите в блендере с йогуртом. Добавьте мяту и соль по вкусу. Охладите в холодильнике 30 минут. Подавайте в мисках, украсив мятой.

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3. Брускетты с дыней и сыром фета

Ингредиенты

дыня 200 г

сыр фета 100 г

багет 1 шт.

оливковое масло 2 ст. л.

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте багет ломтиками и подсушите на сковороде или в тостере. Смажьте каждый ломтик маслом. Выложите кусочки дыни и фету. Приправьте свежемолотым перцем. Подавайте сразу.

4. Смузи из дыни с имбирем

Ингредиенты

дыня 300 г

банан 1 шт.

тертый свежий имбирь 0.5 ч. л.

мед по вкусу

кефир или йогурт 200 мл

Способ приготовления

Очистите дыню и банан. Соедините все ингредиенты в блендере. Взбейте до однородной массы. Перелейте в стаканы и подавайте охлажденным.

5. Карпаччо из дыни с лаймом и мятой

Ингредиенты

дыня 300 г

сок лайма 2 ст. л.

цедра лайма 1 ч. л.

листья мяты для украшения

Способ приготовления

Нарежьте дыню очень тонкими слайсами. Выложите на плоское блюдо. Сбрызните соком лайма и посыпьте цедрой. Украсьте листьями мяты. Охладите перед подачей.

6. Тарталетки с дыней и козьим сыром

Ингредиенты

дыня 200 г

козий сыр 100 г

готовые тарталетки 8–10 шт.

мед 1 ст. л.

грецкие орехи 30 г

Способ приготовления

Нарежьте дыню мелкими кубиками. Выложите козий сыр в тарталетки. Добавьте кусочки дыни сверху. Полейте медом и посыпьте рублеными орехами. Подавайте сразу.

7. Соус-сальса с дыней и перцем чили

Ингредиенты

дыня 200 г

красный лук 0.5 шт.

перец чили 0.5 шт.

сок лайма 1 ст. л.

кинза или петрушка по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте дыню мелкими кубиками. Мелко порежьте лук и перец чили. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте сок лайма и зелень. Посолите и перемешайте. Подавайте к курице или рыбе.

8. Малосольные огурцы с дыней

Ингредиенты

дыня 200 г

огурцы 500 г

укроп свежий пучок

чеснок 2 зубчика

соль 1 ст. л.

вода 500 мл

Способ приготовления

Нарежьте дыню и огурцы на крупные куски. Выложите в банку с укропом и чесноком. Растворите соль в воде и залейте овощи и дыню. Оставьте на 12–24 часа при комнатной температуре. Подайте охлажденными.

9. Желе из дыни и белого вина

Ингредиенты

дыня 300 г

сахар 100 г

белое сухое вино 150 мл

желатин 10 г

вода 50 мл

Способ приготовления

Замочите желатин в холодной воде. Пюрируйте дыню с сахаром. Слегка подогрейте вино, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения. Смешайте с дынным пюре. Разлейте по формочкам и остудите в холодильнике. Подавайте охлажденным.

10. Салат с дыней и креветками

Ингредиенты

дыня 300 г

креветки очищенные 200 г

салатные листья 100 г

оливковое масло 2 ст. л.

лимонный сок 1 ст. л.

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Отварите креветки в подсоленной воде и остудите. Нарежьте дыню кубиками. Выложите на тарелку листья салата, добавьте дыню и креветки. Сбрызните маслом и лимонным соком. Приправьте солью и перцем. Аккуратно перемешайте и подавайте.

Из дыни можно приготовить целый банкет. Попробуйте эти рецепты, и комплименты от гостей не заставят себя ждать!

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