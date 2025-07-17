Дыня с малосольными огурцами и другие необычные сочетания

Катерина Саломе

Дыня отлично раскрывается в салатах, напитках, закусках и даже в горячих блюдах. «‎Рамблер» поделится рецептами с ягодой, которы удивят даже самого искушенного гурмана.

Десять утонченных блюд с дыней
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1. Салат с дыней, ветчиной и руколой

Ингредиенты

  • дыня 300 г
  • ветчина слайсами 100 г
  • рукола 50 г
  • оливковое масло 2 ст. л.
  • бальзамический уксус 1 ст. л.
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите и нарежьте дыню кубиками или шариками.
  2. Выложите на тарелку руколу.
  3. Добавьте дыню и ломтики ветчины.
  4. Сбрызните маслом и уксусом, приправьте солью и перцем.
  5. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.

2. Холодный суп с дыней и огурцом

Ингредиенты

  • дыня 400 г
  • огурец 1 шт.
  • йогурт натуральный 200 мл
  • мята несколько листиков
  • соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Очистите дыню и огурец от кожуры.
  2. Нарежьте кусочками и измельчите в блендере с йогуртом.
  3. Добавьте мяту и соль по вкусу.
  4. Охладите в холодильнике 30 минут.
  5. Подавайте в мисках, украсив мятой.

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3. Брускетты с дыней и сыром фета

Ингредиенты

  • дыня 200 г
  • сыр фета 100 г
  • багет 1 шт.
  • оливковое масло 2 ст. л.
  • черный перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте багет ломтиками и подсушите на сковороде или в тостере.
  2. Смажьте каждый ломтик маслом.
  3. Выложите кусочки дыни и фету.
  4. Приправьте свежемолотым перцем.
  5. Подавайте сразу.

4. Смузи из дыни с имбирем

Ингредиенты

  • дыня 300 г
  • банан 1 шт.
  • тертый свежий имбирь 0.5 ч. л.
  • мед по вкусу
  • кефир или йогурт 200 мл

Способ приготовления

  1. Очистите дыню и банан.
  2. Соедините все ингредиенты в блендере.
  3. Взбейте до однородной массы.
  4. Перелейте в стаканы и подавайте охлажденным.

5. Карпаччо из дыни с лаймом и мятой

Ингредиенты

  • дыня 300 г
  • сок лайма 2 ст. л.
  • цедра лайма 1 ч. л.
  • листья мяты для украшения

Способ приготовления

  1. Нарежьте дыню очень тонкими слайсами.
  2. Выложите на плоское блюдо.
  3. Сбрызните соком лайма и посыпьте цедрой.
  4. Украсьте листьями мяты.
  5. Охладите перед подачей.

6. Тарталетки с дыней и козьим сыром

Ингредиенты

  • дыня 200 г
  • козий сыр 100 г
  • готовые тарталетки 8–10 шт.
  • мед 1 ст. л.
  • грецкие орехи 30 г

Способ приготовления

  1. Нарежьте дыню мелкими кубиками.
  2. Выложите козий сыр в тарталетки.
  3. Добавьте кусочки дыни сверху.
  4. Полейте медом и посыпьте рублеными орехами.
  5. Подавайте сразу.

7. Соус-сальса с дыней и перцем чили

Ингредиенты

  • дыня 200 г
  • красный лук 0.5 шт.
  • перец чили 0.5 шт.
  • сок лайма 1 ст. л.
  • кинза или петрушка по вкусу
  • соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте дыню мелкими кубиками.
  2. Мелко порежьте лук и перец чили.
  3. Смешайте все ингредиенты в миске.
  4. Добавьте сок лайма и зелень.
  5. Посолите и перемешайте.
  6. Подавайте к курице или рыбе.

8. Малосольные огурцы с дыней

Ингредиенты

  • дыня 200 г
  • огурцы 500 г
  • укроп свежий пучок
  • чеснок 2 зубчика
  • соль 1 ст. л.
  • вода 500 мл

Способ приготовления

  1. Нарежьте дыню и огурцы на крупные куски.
  2. Выложите в банку с укропом и чесноком.
  3. Растворите соль в воде и залейте овощи и дыню.
  4. Оставьте на 12–24 часа при комнатной температуре.
  5. Подайте охлажденными.

9. Желе из дыни и белого вина

Ингредиенты

  • дыня 300 г
  • сахар 100 г
  • белое сухое вино 150 мл
  • желатин 10 г
  • вода 50 мл

Способ приготовления

  1. Замочите желатин в холодной воде.
  2. Пюрируйте дыню с сахаром.
  3. Слегка подогрейте вино, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения.
  4. Смешайте с дынным пюре.
  5. Разлейте по формочкам и остудите в холодильнике.
  6. Подавайте охлажденным.

10. Салат с дыней и креветками

Ингредиенты

  • дыня 300 г
  • креветки очищенные 200 г
  • салатные листья 100 г
  • оливковое масло 2 ст. л.
  • лимонный сок 1 ст. л.
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Отварите креветки в подсоленной воде и остудите.
  2. Нарежьте дыню кубиками.
  3. Выложите на тарелку листья салата, добавьте дыню и креветки.
  4. Сбрызните маслом и лимонным соком.
  5. Приправьте солью и перцем.
  6. Аккуратно перемешайте и подавайте.

Из дыни можно приготовить целый банкет. Попробуйте эти рецепты, и комплименты от гостей не заставят себя ждать!

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