Десять утонченных блюд с дыней

Дыня с малосольными огурцами и другие необычные сочетания
Дыня отлично раскрывается в салатах, напитках, закусках и даже в горячих блюдах. «Рамблер» поделится рецептами с ягодой, которы удивят даже самого искушенного гурмана.
1. Салат с дыней, ветчиной и руколой
Ингредиенты
- дыня 300 г
- ветчина слайсами 100 г
- рукола 50 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- бальзамический уксус 1 ст. л.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Очистите и нарежьте дыню кубиками или шариками.
- Выложите на тарелку руколу.
- Добавьте дыню и ломтики ветчины.
- Сбрызните маслом и уксусом, приправьте солью и перцем.
- Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.
2. Холодный суп с дыней и огурцом
Ингредиенты
- дыня 400 г
- огурец 1 шт.
- йогурт натуральный 200 мл
- мята несколько листиков
- соль по вкусу
Способ приготовления
- Очистите дыню и огурец от кожуры.
- Нарежьте кусочками и измельчите в блендере с йогуртом.
- Добавьте мяту и соль по вкусу.
- Охладите в холодильнике 30 минут.
- Подавайте в мисках, украсив мятой.
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3. Брускетты с дыней и сыром фета
Ингредиенты
- дыня 200 г
- сыр фета 100 г
- багет 1 шт.
- оливковое масло 2 ст. л.
- черный перец по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте багет ломтиками и подсушите на сковороде или в тостере.
- Смажьте каждый ломтик маслом.
- Выложите кусочки дыни и фету.
- Приправьте свежемолотым перцем.
- Подавайте сразу.
4. Смузи из дыни с имбирем
Ингредиенты
- дыня 300 г
- банан 1 шт.
- тертый свежий имбирь 0.5 ч. л.
- мед по вкусу
- кефир или йогурт 200 мл
Способ приготовления
- Очистите дыню и банан.
- Соедините все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до однородной массы.
- Перелейте в стаканы и подавайте охлажденным.
5. Карпаччо из дыни с лаймом и мятой
Ингредиенты
- дыня 300 г
- сок лайма 2 ст. л.
- цедра лайма 1 ч. л.
- листья мяты для украшения
Способ приготовления
- Нарежьте дыню очень тонкими слайсами.
- Выложите на плоское блюдо.
- Сбрызните соком лайма и посыпьте цедрой.
- Украсьте листьями мяты.
- Охладите перед подачей.
6. Тарталетки с дыней и козьим сыром
Ингредиенты
- дыня 200 г
- козий сыр 100 г
- готовые тарталетки 8–10 шт.
- мед 1 ст. л.
- грецкие орехи 30 г
Способ приготовления
- Нарежьте дыню мелкими кубиками.
- Выложите козий сыр в тарталетки.
- Добавьте кусочки дыни сверху.
- Полейте медом и посыпьте рублеными орехами.
- Подавайте сразу.
7. Соус-сальса с дыней и перцем чили
Ингредиенты
- дыня 200 г
- красный лук 0.5 шт.
- перец чили 0.5 шт.
- сок лайма 1 ст. л.
- кинза или петрушка по вкусу
- соль по вкусу
Способ приготовления
- Нарежьте дыню мелкими кубиками.
- Мелко порежьте лук и перец чили.
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Добавьте сок лайма и зелень.
- Посолите и перемешайте.
- Подавайте к курице или рыбе.
8. Малосольные огурцы с дыней
Ингредиенты
- дыня 200 г
- огурцы 500 г
- укроп свежий пучок
- чеснок 2 зубчика
- соль 1 ст. л.
- вода 500 мл
Способ приготовления
- Нарежьте дыню и огурцы на крупные куски.
- Выложите в банку с укропом и чесноком.
- Растворите соль в воде и залейте овощи и дыню.
- Оставьте на 12–24 часа при комнатной температуре.
- Подайте охлажденными.
9. Желе из дыни и белого вина
Ингредиенты
- дыня 300 г
- сахар 100 г
- белое сухое вино 150 мл
- желатин 10 г
- вода 50 мл
Способ приготовления
- Замочите желатин в холодной воде.
- Пюрируйте дыню с сахаром.
- Слегка подогрейте вино, добавьте набухший желатин и размешайте до растворения.
- Смешайте с дынным пюре.
- Разлейте по формочкам и остудите в холодильнике.
- Подавайте охлажденным.
10. Салат с дыней и креветками
Ингредиенты
- дыня 300 г
- креветки очищенные 200 г
- салатные листья 100 г
- оливковое масло 2 ст. л.
- лимонный сок 1 ст. л.
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Отварите креветки в подсоленной воде и остудите.
- Нарежьте дыню кубиками.
- Выложите на тарелку листья салата, добавьте дыню и креветки.
- Сбрызните маслом и лимонным соком.
- Приправьте солью и перцем.
- Аккуратно перемешайте и подавайте.
Из дыни можно приготовить целый банкет. Попробуйте эти рецепты, и комплименты от гостей не заставят себя ждать!
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