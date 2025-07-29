Как быстро почистить рыбу: два простых способа

Свежую рыбу можно очистить от чешуи буквально за минуту без лишних усилий и грязи.

Первый способ с использованием кипятка. Просто полейте рыбу горячей водой с двух сторон, дайте ей немного остыть и аккуратно проведите ножом или рукой по коже. Чешуя сходит легко, а сам процесс занимает считаные секунды. Этот метод особенно хорош, если вы собираетесь жарить рыбу.

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Для второго способа используйте обычную кухонную терку. Возьмите сторону с крупными отверстиями и аккуратно проведите ей по рыбе. Чешуя отходит быстро и без повреждений. Повторите то же самое с другой стороны, и рыба готова к дальнейшей обработке. Оба способа подойдут для любой свежей речной или морской рыбы.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.