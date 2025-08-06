Полезный перекус за 15 минут: рецепт хрустящих чипсов из лаваша
Если хочется чего-то хрустящего и соленого, но без вредных добавок – попробуйте сделать чипсы из лаваша. Это быстрый и простой рецепт, который отлично подойдет для вечернего перекуса или закуски к дип-соусам.
Ингредиенты:
- 3 листа лаваша
- 2 ч. л. паприки
- 1 ч. л. мелкой соли
- 3 ст. л. топленого масла (или растительного)
Нарежьте лаваш на квадратики, добавьте немного растительного масла, щепотку соли и молотую паприку. Все тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался специями, и разложите в один слой на противне. Выпекайте при 180 градусах около 10 минут, периодически перемешивая, чтобы чипсы подрумянились равномерно.
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Подробнее о том, как приготовить полезные чипсы, рассказала в своем видео блогер @jenia.gotovit.