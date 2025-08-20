Иногда при варке каши вдруг появляются хлопья, из-за чего кажется, что молоко испортилось. Но не спешите выливать все в раковину.

Часто причина вовсе не в качестве продукта, а в температуре. Резкий перепад – когда холодное молоко попадает в сильно разогретую кастрюлю, может вызвать сворачивание белков, особенно если молоко фермерское или жирное.

Чтобы избежать этого, варите кашу на среднем огне и не доводите до бурного кипения. А если молоко все-таки свернулось, не пугайтесь. Просто пробейте кашу блендером или протрите через сито. Особенно хорошо это работает с рисовой или пшенной кашей. Вкус останется тем же, а текстура станет более однородной.

Главное убедитесь, что молоко не испортилось до варки. Если запах нормальный, то каша вполне съедобна.