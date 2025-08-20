Лечо: быстрый рецепт домашней закуски

Лечо – одна из самых популярных заготовок на зиму. Сладкий перец в томатном соусе получается ароматным, насыщенным и отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как дополнение к гарнирам.

Для приготовления понадобится:

3 кг сладкого перца (нарезать полосками по 3 см)

4 кг спелых томатов (пропустить через мясорубку)

2 ст. ложки соли

200 г сахара

по 150 мл подсолнечного масла и 9% уксуса

6 горошин душистого перца и 3 лавровых листа

Томатную массу варят 15 минут, добавляют специи, масло и уксус, затем кипятят еще 15 минут. После этого закладывают перец и варят еще 10 минут. Готовое лечо раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают.

В итоге получается густая и яркая закуска, которая зимой легко заменит соусы из магазина. Подробнее о способе приготовления рассказала в своем видео блогер @ired_cap.