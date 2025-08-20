Лечо: быстрый рецепт домашней закуски
Лечо – одна из самых популярных заготовок на зиму. Сладкий перец в томатном соусе получается ароматным, насыщенным и отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как дополнение к гарнирам.
Для приготовления понадобится:
- 3 кг сладкого перца (нарезать полосками по 3 см)
- 4 кг спелых томатов (пропустить через мясорубку)
- 2 ст. ложки соли
- 200 г сахара
- по 150 мл подсолнечного масла и 9% уксуса
- 6 горошин душистого перца и 3 лавровых листа
Томатную массу варят 15 минут, добавляют специи, масло и уксус, затем кипятят еще 15 минут. После этого закладывают перец и варят еще 10 минут. Готовое лечо раскладывают по стерилизованным банкам, закатывают, переворачивают и укутывают.
В итоге получается густая и яркая закуска, которая зимой легко заменит соусы из магазина. Подробнее о способе приготовления рассказала в своем видео блогер @ired_cap.