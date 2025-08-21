Хотите сохранить еду свежей, но под рукой нет вакууматора? Сделать герметичную упаковку можно буквально за минуту с помощью зажигалки и ножа.

Сложите край пакета вдвое, чтобы получилось плотное ребро. Прижмите его лезвием ножа и аккуратно прогрейте зажигалкой. Пластик моментально заплавится, и пакет получится герметично закрытым.

Такой способ помогает дольше хранить продукты, не дает запахам распространяться и избавляет от беспорядка в холодильнике. Пакет не откроется даже при случайном нажатии.

Этот простой и доступный лайфхак, легко заменит дорогой вакууматор в домашних условиях. Подробнее о нем рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.