Чем полезен замороженный рис

Рис является одним из самых востребованных продуктов в питании. Его едят как гарнир, добавляют в супы, используют в салатах. Но мало кто знает, что зерна можно замораживать, и у этого метода хранения много плюсов, о которых расскажет «‎Рамблер».

Продление срока хранения

Готовый рис долго хранить в холодильнике нельзя. Уже через день он начинает терять вкус и свежесть, а если хранить несколько дней, то появляется кислый запах. Если оставить рис на столе при комнатной температуре, то в нем начинают активно размножаться бактерии. Замораживание помогает остановить этот процесс, так как при низкой температуре они перестают размножаться. В морозильной камере рис сохраняет свои свойства и остается пригодным для употребления в течение месяца.

Сохранение пользы

Рис содержит витамины группы B, калий, магний и клетчатку. Эти вещества важны для работы нервной системы и поддержания обмена веществ. При заморозке полезные вещества не теряются, так как низкая температура останавливает их разрушение. Если же рис хранить в холодильнике, часть витаминов быстро теряется, а продукт становится менее ценным. Таким образом, заморозка помогает сохранить ту пользу, ради которой люди и включают рис в рацион.

Удобство использования

Замороженный рис удобно хранить небольшими порциями. Его можно быстро достать из морозильника и разогреть на сковороде или в микроволновке. Такой способ позволяет сэкономить время на готовке и всегда иметь под рукой готовый гарнир для обеда или ужина. Его также можно использовать в приготовлении супов и салатов. Особенно это удобно для тех, кто работает и не успевает каждый день готовить свежую еду.

Формирование устойчивого крахмала

После приготовления и последующего охлаждения часть крахмала в рисе превращается в так называемый устойчивый (резистентный) крахмал. Он действует как пребиотик, ферментируясь в толстом кишечнике полезными бактериями. Благодаря устойчивому крахмалу уровень сахара в крови повышается не так быстро, дольше сохраняется чувство сытости, улучшается работа кишечника.

Как правильно замораживать?

Сначала его нужно отварить и полностью остудить. Потом поделить на небольшие порции и разложить в контейнеры или пакеты. Перед тем как закрыть (речь идет о пакетах), желательно выпустить воздух. Хранить рис при температуре –18 °C не дольше месяца. Когда придет время использования, достаточно разогреть рис с добавлением небольшого количества воды. Так он останется мягким и не пересохнет.

Рецепты быстрых блюд с замороженным рисом

1. Куриный суп и рисом

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

картофель – 3 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

замороженный рис – 200 г

лавровый лист – 1 шт

соль – по вкусу

перец – по вкусу

зелень – по вкусу

вода – 2 л

Способ приготовления:

Налейте воду в кастрюлю, положите куриное филе и доведите до кипения. Снимите пену и варите мясо 20 минут. Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите или нарежьте соломкой, лук мелко порубите. Достаньте куриное филе, нарежьте его кусочками и верните обратно в кастрюлю. Добавьте овощи и варите десять минут. Всыпьте замороженный рис, перемешайте и варите еще десять минут. За пару минут до готовности положите лавровый лист, посолите и поперчите. При подаче посыпьте суп зеленью.

2. Рис с овощами на сковороде

Ингредиенты:

замороженный рис – 200 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

зеленый горошек – 100 г

растительное масло – 2 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л.

соль – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите морковь и лук. Нарежьте морковь соломкой или натрите на крупной терке, лук порубите кубиками. Разогрейте масло на сковороде, выложите овощи и обжаривайте три–четыре минуты. Добавьте зеленый горошек и готовьте еще пару минут. Всыпьте замороженный рис, перемешайте и готовьте пять–семь минут до разогрева. Влейте соевый соус, посолите и перемешайте. Снимите сковороду с огня, посыпьте зеленью и подавайте.

3. Салат с рисом и тунцом

Ингредиенты:

замороженный рис – 150 г

тунец консервированный – 1 банка

огурец свежий – 1 шт

кукуруза консервированная – 100 г

майонез или йогурт – 2 ст. л.

соль – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите и разморозьте рис, дайте ему остыть. Слейте жидкость с тунца и разомните его вилкой. Нарежьте огурец кубиками. Смешайте рис, тунец, огурец и кукурузу в миске. Добавьте майонез или йогурт, посолите по вкусу и перемешайте. Украсьте зеленью и подавайте к столу.

Замороженный рис — это удобный способ хранения, который сохраняет пользу продукта, экономит время и защищает от риска пищевых отравлений. Таким образом, хранить рис в морозильнике — не только практично, но и разумно.

