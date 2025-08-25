Грибной сезон: десять лучших рецептов

На август-сентябрь приходится пик грибного сезона. В лесах обилие белых грибов, подосиновиков, лисичек и опят. Их собирают, готовят и заготавливают впрок. «Рамблер» расскажет об их пользе и поделится лучшими рецептами.

Польза грибов

Грибы считаются уникальным продуктом. В них есть растительный белок, который легко усваивается и помогает восполнить нехватку аминокислот, особенно в тех случаях, когда в рационе мало мяса. В грибах содержатся витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы и участвуют в обмене веществ. Есть и витамин D, который важен для костей и иммунитета. Минеральный состав тоже разнообразный: калий регулирует работу сердца и давление, фосфор и цинк участвуют в формировании тканей и работе мозга.

Еще одно достоинство грибов — клетчатка. Она улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом грибы малокалорийны, поэтому они подходят для диетического питания. В грибах есть антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами. Все это делает грибы незаменимым продуктом для здоровья.

Рецепты блюд с грибами

1. Пирог с мясом и подосиновиками

Ингредиенты:

дрожжевое тесто – 500 г

фарш свиной или говяжий – 300 г

подосиновики – 200 г

лук – 1 шт

масло растительное – 2 ст. л.

сметана – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

яйцо – 1 шт для смазывания

Способ приготовления:

Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сковороде с растительным маслом семь–восемь минут. Добавьте фарш, посолите и поперчите, готовьте до полуготовности. Влейте сметану, перемешайте и остудите начинку. Раскатайте тесто и разделите его на две части. Выложите первую часть в форму, распределите начинку и накройте второй частью теста. Скрепите края и сделайте небольшие надрезы сверху. Смажьте пирог взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до золотистой корочки.

2. Грибной суп с белыми грибами

Ингредиенты:

белые грибы – 300 г

картофель – 3 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

вода – 2 л

Способ приготовления:

Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель и варите десять минут. На сковороде обжарьте морковь, лук и грибы. Переложите обжарку в кастрюлю, посолите и поперчите. Варите еще десять минут и подавайте горячим.

3. Рагу из белых грибов

Ингредиенты:

белые грибы – 400 г

картофель – 3 шт

морковь – 1 шт

лук – 1 шт

сметана – 150 г

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте картофель, морковь и лук. Обжарьте овощи в масле пять минут. Добавьте грибы и готовьте еще десять минут. Влейте сметану, посолите и поперчите. Тушите под крышкой 15 минут до мягкости.

4. Маринованные опята

Ингредиенты:

опята свежие – 1 кг

вода – 500 мл

уксус 9% – 3 ст. л.

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ч. л.

лавровый лист – 2 шт

черный перец горошком – 5 шт

Способ приготовления:

Отварите опята 20 минут и слейте воду. Приготовьте маринад из воды, соли, сахара, уксуса и специй. Поместите грибы в банки и залейте горячим маринадом. Закатайте банки и остудите.

5. Грибная икра из подосиновиков

Ингредиенты:

вареные подосиновики – 500 г

лук – 2 шт

морковь – 1 шт

растительное масло – 4 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Перемелите грибы через мясорубку или измельчите блендером. Обжарьте лук и морковь на сковороде. Смешайте овощи с грибами, посолите и поперчите. Тушите на слабом огне 20 минут, помешивая.

6. Пицца с белыми грибами

Ингредиенты:

тесто для пиццы – 1 основа

белые грибы – 200 г

сыр твердый – 150 г

томатный соус – 3 ст. л.

лук – 1 шт

соль – по вкусу

орегано – по вкусу

Способ приготовления:

Смажьте основу теста томатным соусом. Выложите нарезанные грибы и лук. Посыпьте тертым сыром и орегано. Запекайте при 200 °C 15 минут.

7. Паста с лисичками

Ингредиенты:

лисички – 200 г

паста – 250 г

сливки – 200 мл

сыр твердый – 100 г

масло сливочное – 30 г

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите пасту до готовности. Обжарьте грибы на сливочном масле. Добавьте сливки, соль и перец, тушите пять минут. Смешайте пасту с соусом и посыпьте сыром.

8. Жульен с подосиновиками

Ингредиенты:

подосиновики – 300 г

говядина – 200 г

лук – 1 шт

сметана – 150 г

сыр твердый – 150 г

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте говядину небольшими кусочками и отварите в слегка подсоленной воде. Обжарьте лук и грибы до золотистой корочки. К грибам с луком добавьте кусочки говядины, перемешайте и обжаривайте еще пять минут. Добавьте сметану и тушите пять минут. Разложите массу по формочкам, посыпьте сыром. Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут.

9. Картофельная запеканка с маринованными опятами

Ингредиенты:

картофель – 5 шт

маринованные опята – 300 г

лук – 1 шт

сыр твердый – 150 г

сметана – 200 г

растительное масло – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите картофель и нарежьте кружками. Обжарьте лук на масле до мягкости. Выложите в смазанную маслом форму слоями картофель, лук и маринованные грибы. Сверху залейте сметаной и посыпьте сыром. Запекайте в духовке при 180 °C 30 минут.

10. Салат с белыми грибами и курицей

Ингредиенты:

куриное филе – 200 г

белые грибы – 200 г

огурцы маринованные – 2 шт

яйца – 2 шт

майонез – 2 ст. л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите куриное филе и яйца. Нарежьте курицу, яйца и огурцы кубиками. Обжарьте грибы на сковороде и остудите. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и поперчите. Перемешайте и подавайте к столу.

Таким образом, грибы можно использовать для супов, вторых блюд, закусок и выпечки. Они содержат белок, витамины и минералы, помогают разнообразить рацион и при этом остаются низкокалорийными. Эти простые рецепты позволят приготовить вкусные блюда в сезон свежих грибов и заготовить их впрок на зиму.

