Грибной сезон: десять лучших рецептов
На август-сентябрь приходится пик грибного сезона. В лесах обилие белых грибов, подосиновиков, лисичек и опят. Их собирают, готовят и заготавливают впрок. «Рамблер» расскажет об их пользе и поделится лучшими рецептами.
Польза грибов
Грибы считаются уникальным продуктом. В них есть растительный белок, который легко усваивается и помогает восполнить нехватку аминокислот, особенно в тех случаях, когда в рационе мало мяса. В грибах содержатся витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы и участвуют в обмене веществ. Есть и витамин D, который важен для костей и иммунитета. Минеральный состав тоже разнообразный: калий регулирует работу сердца и давление, фосфор и цинк участвуют в формировании тканей и работе мозга.
Еще одно достоинство грибов — клетчатка. Она улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом грибы малокалорийны, поэтому они подходят для диетического питания. В грибах есть антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами. Все это делает грибы незаменимым продуктом для здоровья.
Рецепты блюд с грибами
1. Пирог с мясом и подосиновиками
Ингредиенты:
- дрожжевое тесто – 500 г
- фарш свиной или говяжий – 300 г
- подосиновики – 200 г
- лук – 1 шт
- масло растительное – 2 ст. л.
- сметана – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- яйцо – 1 шт для смазывания
Способ приготовления:
- Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сковороде с растительным маслом семь–восемь минут.
- Добавьте фарш, посолите и поперчите, готовьте до полуготовности.
- Влейте сметану, перемешайте и остудите начинку.
- Раскатайте тесто и разделите его на две части.
- Выложите первую часть в форму, распределите начинку и накройте второй частью теста.
- Скрепите края и сделайте небольшие надрезы сверху.
- Смажьте пирог взбитым яйцом.
- Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до золотистой корочки.
2. Грибной суп с белыми грибами
Ингредиенты:
- белые грибы – 300 г
- картофель – 3 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- вода – 2 л
Способ приготовления:
- Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
- Добавьте нарезанный картофель и варите десять минут.
- На сковороде обжарьте морковь, лук и грибы.
- Переложите обжарку в кастрюлю, посолите и поперчите.
- Варите еще десять минут и подавайте горячим.
3. Рагу из белых грибов
Ингредиенты:
- белые грибы – 400 г
- картофель – 3 шт
- морковь – 1 шт
- лук – 1 шт
- сметана – 150 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте картофель, морковь и лук.
- Обжарьте овощи в масле пять минут.
- Добавьте грибы и готовьте еще десять минут.
- Влейте сметану, посолите и поперчите.
- Тушите под крышкой 15 минут до мягкости.
4. Маринованные опята
Ингредиенты:
- опята свежие – 1 кг
- вода – 500 мл
- уксус 9% – 3 ст. л.
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ч. л.
- лавровый лист – 2 шт
- черный перец горошком – 5 шт
Способ приготовления:
- Отварите опята 20 минут и слейте воду.
- Приготовьте маринад из воды, соли, сахара, уксуса и специй.
- Поместите грибы в банки и залейте горячим маринадом.
- Закатайте банки и остудите.
5. Грибная икра из подосиновиков
Ингредиенты:
- вареные подосиновики – 500 г
- лук – 2 шт
- морковь – 1 шт
- растительное масло – 4 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Перемелите грибы через мясорубку или измельчите блендером.
- Обжарьте лук и морковь на сковороде.
- Смешайте овощи с грибами, посолите и поперчите.
- Тушите на слабом огне 20 минут, помешивая.
6. Пицца с белыми грибами
Ингредиенты:
- тесто для пиццы – 1 основа
- белые грибы – 200 г
- сыр твердый – 150 г
- томатный соус – 3 ст. л.
- лук – 1 шт
- соль – по вкусу
- орегано – по вкусу
Способ приготовления:
- Смажьте основу теста томатным соусом.
- Выложите нарезанные грибы и лук.
- Посыпьте тертым сыром и орегано.
- Запекайте при 200 °C 15 минут.
7. Паста с лисичками
Ингредиенты:
- лисички – 200 г
- паста – 250 г
- сливки – 200 мл
- сыр твердый – 100 г
- масло сливочное – 30 г
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите пасту до готовности.
- Обжарьте грибы на сливочном масле.
- Добавьте сливки, соль и перец, тушите пять минут.
- Смешайте пасту с соусом и посыпьте сыром.
8. Жульен с подосиновиками
Ингредиенты:
- подосиновики – 300 г
- говядина – 200 г
- лук – 1 шт
- сметана – 150 г
- сыр твердый – 150 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте говядину небольшими кусочками и отварите в слегка подсоленной воде.
- Обжарьте лук и грибы до золотистой корочки.
- К грибам с луком добавьте кусочки говядины, перемешайте и обжаривайте еще пять минут.
- Добавьте сметану и тушите пять минут.
- Разложите массу по формочкам, посыпьте сыром.
- Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут.
9. Картофельная запеканка с маринованными опятами
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт
- маринованные опята – 300 г
- лук – 1 шт
- сыр твердый – 150 г
- сметана – 200 г
- растительное масло – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте кружками.
- Обжарьте лук на масле до мягкости.
- Выложите в смазанную маслом форму слоями картофель, лук и маринованные грибы.
- Сверху залейте сметаной и посыпьте сыром.
- Запекайте в духовке при 180 °C 30 минут.
10. Салат с белыми грибами и курицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- белые грибы – 200 г
- огурцы маринованные – 2 шт
- яйца – 2 шт
- майонез – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварите куриное филе и яйца.
- Нарежьте курицу, яйца и огурцы кубиками.
- Обжарьте грибы на сковороде и остудите.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и поперчите.
- Перемешайте и подавайте к столу.
Таким образом, грибы можно использовать для супов, вторых блюд, закусок и выпечки. Они содержат белок, витамины и минералы, помогают разнообразить рацион и при этом остаются низкокалорийными. Эти простые рецепты позволят приготовить вкусные блюда в сезон свежих грибов и заготовить их впрок на зиму.
