Грибной сезон: десять лучших рецептов

Катерина Саломе

На август-сентябрь приходится пик грибного сезона. В лесах обилие белых грибов, подосиновиков, лисичек и опят. Их собирают, готовят и заготавливают впрок. «Рамблер» расскажет об их пользе и поделится лучшими рецептами.

Польза грибов

Грибы считаются уникальным продуктом. В них есть растительный белок, который легко усваивается и помогает восполнить нехватку аминокислот, особенно в тех случаях, когда в рационе мало мяса. В грибах содержатся витамины группы B, которые поддерживают работу нервной системы и участвуют в обмене веществ. Есть и витамин D, который важен для костей и иммунитета. Минеральный состав тоже разнообразный: калий регулирует работу сердца и давление, фосфор и цинк участвуют в формировании тканей и работе мозга.

Еще одно достоинство грибов — клетчатка. Она улучшает пищеварение и помогает дольше сохранять чувство сытости. При этом грибы малокалорийны, поэтому они подходят для диетического питания. В грибах есть антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами. Все это делает грибы незаменимым продуктом для здоровья.

Рецепты блюд с грибами

1. Пирог с мясом и подосиновиками

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто – 500 г
  • фарш свиной или говяжий – 300 г
  • подосиновики – 200 г
  • лук – 1 шт
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • яйцо – 1 шт для смазывания

Способ приготовления:

  1. Нарежьте грибы и лук, обжарьте их на сковороде с растительным маслом семь–восемь минут.
  2. Добавьте фарш, посолите и поперчите, готовьте до полуготовности.
  3. Влейте сметану, перемешайте и остудите начинку.
  4. Раскатайте тесто и разделите его на две части.
  5. Выложите первую часть в форму, распределите начинку и накройте второй частью теста.
  6. Скрепите края и сделайте небольшие надрезы сверху.
  7. Смажьте пирог взбитым яйцом.
  8. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до золотистой корочки.

2. Грибной суп с белыми грибами

Ингредиенты:

  • белые грибы – 300 г
  • картофель – 3 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • вода – 2 л

Способ приготовления:

  1. Налейте воду в кастрюлю и доведите до кипения.
  2. Добавьте нарезанный картофель и варите десять минут.
  3. На сковороде обжарьте морковь, лук и грибы.
  4. Переложите обжарку в кастрюлю, посолите и поперчите.
  5. Варите еще десять минут и подавайте горячим.

3. Рагу из белых грибов

Ингредиенты:

  • белые грибы – 400 г
  • картофель – 3 шт
  • морковь – 1 шт
  • лук – 1 шт
  • сметана – 150 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте картофель, морковь и лук.
  2. Обжарьте овощи в масле пять минут.
  3. Добавьте грибы и готовьте еще десять минут.
  4. Влейте сметану, посолите и поперчите.
  5. Тушите под крышкой 15 минут до мягкости.

4. Маринованные опята

Ингредиенты:

  • опята свежие – 1 кг
  • вода – 500 мл
  • уксус 9% – 3 ст. л.
  • соль – 1 ст. л.
  • сахар – 1 ч. л.
  • лавровый лист – 2 шт
  • черный перец горошком – 5 шт

Способ приготовления:

  1. Отварите опята 20 минут и слейте воду.
  2. Приготовьте маринад из воды, соли, сахара, уксуса и специй.
  3. Поместите грибы в банки и залейте горячим маринадом.
  4. Закатайте банки и остудите.

5. Грибная икра из подосиновиков

Ингредиенты:

  • вареные подосиновики – 500 г
  • лук – 2 шт
  • морковь – 1 шт
  • растительное масло – 4 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перемелите грибы через мясорубку или измельчите блендером.
  2. Обжарьте лук и морковь на сковороде.
  3. Смешайте овощи с грибами, посолите и поперчите.
  4. Тушите на слабом огне 20 минут, помешивая.

6. Пицца с белыми грибами

Ингредиенты:

  • тесто для пиццы – 1 основа
  • белые грибы – 200 г
  • сыр твердый – 150 г
  • томатный соус – 3 ст. л.
  • лук – 1 шт
  • соль – по вкусу
  • орегано – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смажьте основу теста томатным соусом.
  2. Выложите нарезанные грибы и лук.
  3. Посыпьте тертым сыром и орегано.
  4. Запекайте при 200 °C 15 минут.

7. Паста с лисичками

Ингредиенты:

  • лисички – 200 г
  • паста – 250 г
  • сливки – 200 мл
  • сыр твердый – 100 г
  • масло сливочное – 30 г
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите пасту до готовности.
  2. Обжарьте грибы на сливочном масле.
  3. Добавьте сливки, соль и перец, тушите пять минут.
  4. Смешайте пасту с соусом и посыпьте сыром.

8. Жульен с подосиновиками

Ингредиенты:

  • подосиновики – 300 г
  • говядина – 200 г
  • лук – 1 шт
  • сметана – 150 г
  • сыр твердый – 150 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте говядину небольшими кусочками и отварите в слегка подсоленной воде.
  2. Обжарьте лук и грибы до золотистой корочки.
  3. К грибам с луком добавьте кусочки говядины, перемешайте и обжаривайте еще пять минут.
  4. Добавьте сметану и тушите пять минут.
  5. Разложите массу по формочкам, посыпьте сыром.
  6. Запекайте в духовке при 180 °C 15 минут.

9. Картофельная запеканка с маринованными опятами

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт
  • маринованные опята – 300 г
  • лук – 1 шт
  • сыр твердый – 150 г
  • сметана – 200 г
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте кружками.
  2. Обжарьте лук на масле до мягкости.
  3. Выложите в смазанную маслом форму слоями картофель, лук и маринованные грибы.
  4. Сверху залейте сметаной и посыпьте сыром.
  5. Запекайте в духовке при 180 °C 30 минут.

10. Салат с белыми грибами и курицей

Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г
  • белые грибы – 200 г
  • огурцы маринованные – 2 шт
  • яйца – 2 шт
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите куриное филе и яйца.
  2. Нарежьте курицу, яйца и огурцы кубиками.
  3. Обжарьте грибы на сковороде и остудите.
  4. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, посолите и поперчите.
  5. Перемешайте и подавайте к столу.

Таким образом, грибы можно использовать для супов, вторых блюд, закусок и выпечки. Они содержат белок, витамины и минералы, помогают разнообразить рацион и при этом остаются низкокалорийными. Эти простые рецепты позволят приготовить вкусные блюда в сезон свежих грибов и заготовить их впрок на зиму.

