Почему нельзя часто есть куриное филе

Куриное филе считают диетическим продуктом. Его часто включают в меню при похудении и спортивных тренировках. Но врачи предупреждают: если долго питаться только куриной грудкой, это может навредить организму. «Рамблер» разобрался, чем опасен перекос в питании и какие последствия он может вызвать.

Филе птици содержит много белка и мало жира. В 100 граммах грудки — около 23 г белка и всего 1–2 г жира. Такой состав делает мясо удобным для низкокалорийного рациона. В нем есть витамины группы В, фосфор, магний, калий и железо. Но при всей пользе продукт не покрывает всех потребностей организма.

Недостаток жиров

Если долго есть только куриное филе, в рационе будет не хватать жиров. А именно они участвуют в работе гормональной системы, поддерживают здоровье кожи, сосудов и мозга. При дефиците жиров может появиться сухость кожи, ломкость волос, усталость и снижение концентрации. Для женщин такой перекос особенно опасен: нарушается гормональный фон и может сбиться менструальный цикл. Кроме того, без достаточного количества жиров организм хуже усваивает витамины A, D, E и K, что постепенно приводит к проблемам со зрением, костями и иммунитетом.

Недостаток углеводов

Филе курицы почти не содержит углеводов. Это значит, что при питании только грудкой организм лишается главного источника энергии. Длительное ограничение углеводов приводит к упадку сил, снижению работоспособности и ухудшению настроения. Для физически активных людей это особенно чувствительно. Со временем такой дисбаланс может привести к сбоям в обмене веществ и падению уровня сахара в крови.

Риски для желудка и кишечника

Однообразное питание ухудшает работу пищеварительной системы. Недостаток клетчатки, которая содержится в овощах и злаках, ведет к запорам и нарушению микрофлоры кишечника. Куриное мясо не способно заменить разнообразие продуктов, необходимое для нормального пищеварения. Со временем это может привести к вздутию живота, снижению усвоения питательных веществ и развитию хронических заболеваний ЖКТ.

Дефицит витаминов и минералов

Белое мясо птицы богато витаминами группы В, но в нем почти нет витаминов А, С и D, а также омега-3 жирных кислот. Долгое питание одним куриным филе может вызвать анемию, снижение иммунитета и проблемы с усвоением кальция. Организм начинает страдать от однообразия: без овощей, фруктов, круп и растительных масел полноценного питания не получится, пишет Eatingwell. Постепенно это станет отражаться на коже, зрении и работе нервной системы.

Проблемы с почками

Избыточное количество белка в рационе создает нагрузку на почки. При длительном употреблении только куриного филе организм вынужден перерабатывать большое количество продуктов распада белка. Это может вызвать обезвоживание, повысить риск образования камней и усугубить хронические болезни почек. Диетологи отмечают, что особенно опасен такой режим для людей с уже существующими нарушениями работы почек. В долгосрочной перспективе это может привести к снижению их функции и необходимости медицинского вмешательства.

Повышенный риск онкологических заболеваний

Новое исследование показало, что употребление более 300 г птицы в неделю может повышать риск онкологических заболеваний и преждевременной смерти на 27 процентов. Ученые отмечают, что при таком уровне потребления возрастает нагрузка на обмен веществ и усиливается влияние канцерогенных соединений, которые образуются при термической обработке мяса. Особенно высокие показатели смертности и риска рака желудочно-кишечного тракта выявлены у тех, кто не компенсировал рацион овощами и клетчаткой, сообщает Healthline.

Куриное филе полезно, если есть его в разумных количествах и сочетать с другими продуктами. Оптимально включать его несколько раз в неделю, добавляя к рациону рыбу, яйца, бобовые и нежирное красное мясо. Обязательно нужны овощи, фрукты, крупы и растительные масла, чтобы питание было сбалансированным. Поэтому польза куриной грудки раскрывается только в разнообразном рационе.

